Почему инфекции менее опасны для женщин
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А когда стаи кур заражаются определенным ретровирусом, можно увидеть, что опухоли развиваются преимущественно у мужских особей, чем у женских. Теперь ученые из Великобритании утверждают, что им удалось выяснить причину этой «гендерной несправедливости».
По мнению команды ученых Royal Holloway из Лондонского университета, это связано с тем, что женщины являются более ценными особями для вида с эволюционной точки зрения, чем мужчины. Так что патогенные организмы «сохраняют» представительниц прекрасного пола в живых дольше, чем мужчин – ведь если они истребят весь вид своих хозяев, им негде будет жить и размножаться.
«Многие инфекции менее вирулентны у женщин: вирус «планирует» передаваться вертикальным путем, от матери к ребенку, или же через грудное вскармливание, чтобы продлить собственный род», – пишут авторы работы в Nature Communications. Тяжелая же болезнь, которая часто приходит с инфекцией, является «неудачным побочным эффектом», как для хозяина и патогена, потому что если хозяин прикован к постели или умирает, они больше не станет помогать возбудителю распространяться дальше.
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