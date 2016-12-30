Почему инфекции менее опасны для женщин

В частности, мужчины, инфицированные туберкулезом, в 1,5 раза больше рискуют умереть, чем женщины, и в 5 раз – заболеть раком при инфицировании вирусом папилломы человека (ВПЧ).А когда стаи кур заражаются определенным ретровирусом, можно увидеть, что опухоли развиваются преимущественно у мужских особей, чем у женских. Теперь ученые из Великобритании утверждают, что им удалось выяснить причину этой «гендерной несправедливости».По мнению команды ученых Royal Holloway из Лондонского университета, это связано с тем, что женщины являются более ценными особями для вида с эволюционной точки зрения, чем мужчины. Так что патогенные организмы «сохраняют» представительниц прекрасного пола в живых дольше, чем мужчин – ведь если они истребят весь вид своих хозяев, им негде будет жить и размножаться.«Многие инфекции менее вирулентны у женщин: вирус «планирует» передаваться вертикальным путем, от матери к ребенку, или же через грудное вскармливание, чтобы продлить собственный род», – пишут авторы работы в Nature Communications. Тяжелая же болезнь, которая часто приходит с инфекцией, является «неудачным побочным эффектом», как для хозяина и патогена, потому что если хозяин прикован к постели или умирает, они больше не станет помогать возбудителю распространяться дальше.