Определен момент, наиболее подходящий для потери жира

Американские ученые выяснили: если «заставить» мышцы сжигать больше жира и меньше глюкозы, то это может увеличить выносливость организма к физическим нагрузкам, но вместе с тем способно спровоцировать развитие диабета.Группа ученых из Медицинского колледжа Бэйлора и других учреждений провела серию экспериментов с участием мышей, «переключив» их метаболизм с помощью молекулы гистондезацетилазы 3 (HDAC3). Они обнаружили, что нарушение естественного обменного цикла может привести к диабету, хотя, к удивлению ученых, помогало также повысить выносливость животных.То, как мышцы используют глюкозу, регулируется циркадными ритмами, поэтому этот показатель колеблется в течение дня и повышается в ночное время. Биоритмы регулируются путем экспрессии определенных генов, «включающихся» и «выключающихся» по мере прохождения 24-часового цикла. HDAC3 – ключевое звено между «ходом» внутренних биологических часов и экспрессией этих генов. К тому же HDAC3 влияет на переработку глюкозы в липиды. То есть, фактически, это одна из ключевых молекул в обмене веществ.Скелетные (сокращающиеся) мышцы играют важную роль в контроле уровня глюкозы в организме. Они потребляют большую часть глюкозы, а в случае развития резистентности к инсулину, они будут не в состоянии использовать глюкозу, что, скорее всего, приведет к развитию диабета.Это открытие открывает возможность выбора подходящего времени физических упражнений для ускоренной потери жира в организме. Однако в то же время оно поднимает вопрос риска использования ингибиторов HDAC в качестве допинг-препаратов, которые принимают для выполнения упражнений на выносливость.