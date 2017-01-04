Главные научные прорывы в медицине в 2016 году

Редактирование генома: испытания CRISPR/Cas9 на человекеCRISPR/Cas9 — передовая технология редактирования генома, которая не лишена недостатков. Хотя ее «ластик» (белок Cas9) уже довольно точно и почти самостоятельно узнаёт нужные отрезки ДНК, управлять им трудно, и риск летальных «помарок» сохраняется. Поэтому до недавних пор метод тестировали только на животных и культурах человеческих клеток.Первым на клинические исследования CRISPR/Cas9 решился Китай. По сценарию испытаний — они начались в октябре, — у пациентов с метастазировавшим раком легких берут клетки иммунитета, редактируют и вводят обратно. Надо сказать, удачей будет не столько улучшение состояния, сколько отсутствие новых патологий. Судя по затишью в эфире, пока все идет хорошо.Ребенок от трех родителейРедактирование генома — не единственный способ борьбы с генетическими аномалиями. С 1980-х годов ученые искали возможность предупреждать наследственные заболевания еще до зачатия человека. Для этого мутантные митохондрии материнской яйцеклетки надо было лишь заменить митохондриями женщины-донора.Недавно такая замена удалась. В роли матери выступила женщина-носитель синдрома Лея— неврологической болезни, от которой умерли двое ее детей. Из-за консервативности американских законов операция проводилась в Мексике, но окончилась удачно: сейчас ребенку восемь месяцев. К слову, первой зачатие от трех родителей в 2015 году легализовала Великобритания.Вакцина от лихорадки ЭболаНесмотря на то, что вирус Эбола был открыт в далеком 1976 году, лекарство от него появилось только сейчас. Вопрос был поставлен ребром три года назад, когда в Западной Африке началась крупнейшая эпидемия заболевания, на этот раз патоген мигрировал между континентами. Времени на раздумья не оставалось, и мировое сообщество сплотилось для решения задачи.Ответ нашелся в декабре 2016 года. В ходе испытаний новой вакцины рабочая группа ВОЗ привила почти шесть тысяч жителей наиболее «заразных» районов Африки — и те приобрели абсолютный иммунитет. Правда, максимальный срок действия препарата неизвестен: в эксперименте он сохранялся до 84 дней. Но спустя 38 беззащитных лет этого, кажется, достаточно.Искусственная сетчаткаПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нарушениями зрения в мире страдают около 285 миллионов человек, или четыре процента человечества. Примерно половина процента населения планеты слепа — ни консервативные, ни «обычные» хирургические методы лечения в их случае не будут эффективны. Остается не так много надежд: стволовые клетки да имплантаты.Стартап Nano Retina преуспел во втором. Система NR600 состоит из двух частей: чипа, который монтируется на сетчатку и генерирует импульсы вместо поврежденных фоторецепторов, и беспроводных очков — на них выводится изображение. Операция по вживлению длится менее часа, а с помощью кнопок на очках «прозревший» даже может настраивать освещение.Носимая поджелудочная железаСахарным диабетом первого типа страдает примерно шесть миллионов человек в мире и их количество растет. В отсутствие лекарств (это пока неизлечимая болезнь) таким пациентам остается заместительная терапия, смысл которой — ежедневные инъекции инсулина. Облегчают жизнь портативные датчики и помпы, но они продаются отдельно: в итоге человек либо вручную измеряет уровень глюкозы, либо сам делает укол.Компания Medtronic объединила датчик и помпу в комплекс под названием MiniMed 670G. Устройство, напоминающее MP3-плеер, автоматически анализирует уровень глюкозы каждые пять минут и, если надо, вводит инсулин. Разрешение на розничную продажу системы уже получено— на рынке она появится весной 2017 года. Использовать новинку смогут люди старше 14 лет.НейропротезированиеВ отдельную рамку мы поместили заслуги в борьбе с отсутствием или параличом конечностей. Напомним, революция в биопротезировании произошла в 2014 году: тогда американец, лишившийся обеих рук, впервые тестировал систему из двух биопротезов, которые управлялись «силой мысли». В году уходящем наука была сосредоточена на совершенствовании таких технологий.Привело это к созданию сразу нескольких нейропротезирующих систем. Первая помогла полностью парализованному человеку правдоподобно «осязать» через бионический протез. Вторая вернула приматам с травмой позвоночника подвижность собственных ног. И третья обеспечила частично парализованным людям не только моторику рук, но и ее стабильность.Экспресс-диагностика ВИЧ и туберкулезаВ этом году был разработан USB-прибор для быстрой и дешевой диагностики, который определяет ВИЧ по крови. На анализ одного образца «флешке» (подключение к разъему питает устройство энергией) нужно около секунды. Особенно это должно быть полезно в России, единственной европейской стране, в которой бушует эпидемия этой болезни.Другие ученые предложили способ ранней экспресс-диагностики туберкулеза по мокроте: оказалось, что обработка специальным красителем вызывает ее свечение. Тоже очень «наше» изобретение: туберкулез вернулся в Российскую Федерацию и не собирается уходить.