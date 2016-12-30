Найдено новое наследственное заболевание

Ученые из Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова совместно со специалистами из Университета Осаки (Osaka University) открыли новое наследственное заболевание и ген, который за него отвечает. Патология нарушает обмен веществ, в результате чего страдает весь организм — сердце, почки, другие органы, а также суставы и кожа. Заболевание проявляется уже в раннем возрасте.Работа по идентификации гена и связанной с ним мутации велась с 2013 года. Якутские и японские ученые подчеркнули, что ранее в научной и медицинской литературе не было упоминания об этой патологии. В 2017 году посвященная исследованию статья выйдет в печатной версии журнала. Главный научный сотрудник лаборатории СВФУ Надежда Максимова рассказала, что в публикации содержится в том числе клиническое описание заболевания.Вместе с исследователями работали специалисты Республиканской больницы №1 и семьи пациентов. В процессе изысканий международная группа доказала, что болезнь идентифицирована впервые. На следующем этапе ученые намереваются более детально исследовать саму болезнь и механизм ее возникновения, а также начать разработку возможного лечения. Сотрудники университетов и больницы намереваются провести молекулярный генетический скрининг среди населения Якутии, в ходе которого проверят жителей республики в том числе и на наличие только что открытого заболевания.