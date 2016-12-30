Болезнь Крона и язвенный колит можно вылечить диетой
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В течение 12 недель маленькие пациенты доктора Зюскинда питались исключительно в рамках углеводной диеты. Из их рациона были убраны злаки, молочные продукты и продукты с содержанием сахара (за исключением меда). Также в их питании отсутствовала еда, прошедшая процедуру специальной обработки (стерилизации или пастеризации). В основном дети ели фрукты, овощи, мясо и орехи. Почти 3 месяца такой диеты дали отличные результаты — состояние 80% детей существенно улучшилось, болезнь перестала их беспокоить.
Дэвид Зюскинд отметил, что в большинстве больниц пациентов лечат медикаментозным способом или предлагают им стероиды. Оба эти варианта имеют побочные эффекты, которые могут быть довольно серьезными. Еще одно распространенное мнение гласит, что лекарства и стероиды снимают симптомы, но не лечат саму причину болезни. Доктор рассказал, что его коллеги десятилетиями думали, что соблюдение диеты при воспалительных заболеваниях кишечника бессмысленно, но проведенная специалистом научная работа показывает, что это не так.
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