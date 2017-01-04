Вегетарианство: удел интеллектуалов

Вегетарианство – удел личностей с интеллектом выше среднего. К таким выводам пришли сотрудники университета Саутгемптона в результате многолетнего наблюдения за 8 179 жителями Великобритании.Причем наблюдали исследователи за процессом в течение достаточно длительного времени, буквально с детства испытуемых. И в итоге выяснили, что дети с повышенным интеллектом значительно чаще становятся вегетарианцами в более позднем возрасте. По данным исследователей, показатель IQ в группе детей, ставших к 30 годам вегетарианцами, был на пять пунктов выше среднего уровня их возрастной группы.Задействованные в исследовании дети прошли тесты на IQ в 1970 году в возрасте 10 лет. 20 лет спустя выяснилось, что 366 из них стали вегетарианцами.При изучении результатов тестов двадцатилетней давности выяснилось, что IQ детей, впоследствии ставших вегетарианцами, составлял в среднем 106 пунктов для мальчиков и 104 пункта для девочек. Общий показатель IQ в исследуемой группе составлял в среднем 101 пункт для мальчиков, и 99 пунктов для девочек.«Мы всегда знали, что вегетарианство – выбор образованных и сострадательных людей, стремящихся принести пользу животным, людям и окружающей среде, теперь же мы обладаем научными данными, которые доказывают это», — заявила, комментируя результаты исследования, представитель британского Вегетарианского общества Лиз О’Нил.