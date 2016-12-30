Спрей для носа с гормоном может избавить от застенчивости

Сначала его провозгласили гормоном «доверия», потом «телепатическим» гормоном. Теперь выясняется, что окситоцин, «судя по всему», способен также помочь людям, испытывающим проблемы с общением или страдающим от социофобии.Маркус Хайнрикс из Цюрихского университета в Швейцарии и его коллеги занимаются изучением 70 человек, страдающих социофобией, то есть испытывающих подавленность, тревогу и неуверенностью в ситуациях, подразумевающих общение.За полчаса до стандартной когнитивно-бихевиористской терапии, направленной на изменение негативного мышления и поведения, пациентам посредством орошения носа спреем вводили окситоцин. Предварительные результаты позволяют предположить, что окситоцин повышает готовность пациентов к взаимодействию в ролевых играх и их уверенность в себе в решении социальных задач за рамками терапии, говорит Хайнрикс, который представит результаты своих исследований на Всемирном конгрессе нейробиологов в Мельбурне, Австралия, на этой неделе.В другом исследовании Хайнрикс с коллегами сообщают, что окситоцин снижает реакцию миндалевидной железы – отдела мозга, связанного с реакцией на страх. Ученые проводили эксперименты, используя рисунки с изображением испуганных, счастливых или рассерженных лиц. Хайнрих считает, что это объясняет, почему пациенты, получившие дозу окситоцина, более расположены к участию в общении.