Овуляция делает женский организм беззащитным перед инфекциями

Уязвимость женщины перед половыми инфекциями зависит от дня менструального цикла, считают испанские исследователи из Мадридского университетаУченые установили, что в период овуляции организм женщины наиболее подвержен заражению грибковыми инфекциями и венерическими заболеваниями. Специалисты пришли к выводу, что в это время у женщины ослабевает иммунная функция, чтобы защитить сперматозоиды от атаки со стороны ее иммунитета и обеспечить потенциальное оплодотворение. Подобная адаптация организма открывает дверь различным инфекциям, включая заболевания, передающиеся половым путем.Эксперты рекомендуют женщинам в этот период внимательнее отнестись к своему здоровью и быть крайне аккуратными в половых связях.