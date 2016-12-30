Овуляция делает женский организм беззащитным перед инфекциями
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Ученые установили, что в период овуляции организм женщины наиболее подвержен заражению грибковыми инфекциями и венерическими заболеваниями. Специалисты пришли к выводу, что в это время у женщины ослабевает иммунная функция, чтобы защитить сперматозоиды от атаки со стороны ее иммунитета и обеспечить потенциальное оплодотворение. Подобная адаптация организма открывает дверь различным инфекциям, включая заболевания, передающиеся половым путем.
Эксперты рекомендуют женщинам в этот период внимательнее отнестись к своему здоровью и быть крайне аккуратными в половых связях.
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