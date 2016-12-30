Совместимы ли алкоголь и тренировки?

Как алкоголь влияет на спортивные достижения и можно ли этого избежать — рассказали эксперты.Алкоголь качественно влияет на производительность нашего тела во время физических упражнений. В частности:Алкоголь обезвоживает организм. Спиртные напитки являются мочегонным средством — почки начинают работать в полную силу. Если помнить о том, что во время занятий спортом вы активно потеете и теряете жидкость, то ваш организм получает сильное обезвоживание, что негативно сказывается на физической работоспособности. Во время занятий спортом крайне важно употреблять достаточное количество воды, чтобы обеспечить хороший кровоток и доставку всех питательных веществ к мышцам — для их работы, роста и укрепления.Алкоголь мешает выработке энергии. Все спиртные напитки расщепляются в печени, блокируя другие ее функции, в частности производство глюкозы, которая необходима организму для получения энергии. Выпив спиртное перед тренировкой, готовьтесь к тому, что во время занятия тело начнет уставать быстрее, поскольку организм будет стараться, в первую очередь, вывести весь алкоголь а затем — приступить к производству глюкозы.Алкоголь притупляет реакцию. После употребления спиртного мы чувствуем себя расслабленными — алкоголь воздействует на нервную систему, притупляя реакцию нашего тела на внешние раздражители. В итоге ухудшается координация, точность движений, а во время занятий спортом эти показатели крайне важно поддерживать на высоком уровне.Если вечером вы позволили себе спиртное, а утром думали сходить на тренировку, то ваши планы может нарушить банальное похмелье. Когда болит голова и мучает жажда, трудно показать высокие результаты в спортзале. Кроме того, после употребления алкоголя возрастает вероятность судорог: во время занятий спортом мышцы активно расщепляют глюкозу, что приводит к выделению молочной кислоты. После употребления алкоголя печень, которая должна преобразовывать кислоту в глюкозу, будет занята, в первую очередь, очисткой организма от спирта и токсинов, поэтому не сможет своевременно снижать уровень молочной кислоты. А ее повышенная концентрация будет приводить к судорогам, вялости и быстрой утомляемости во время тренировки.Так что планировать занятия спортом на следующий день после вечеринки — не лучшая идея. Если же пропустить тренировку не получается, советуем думать о последствиях еще во время застолья. Ограничьте количество алкогольных напитков, хорошо закусывайте. Пить алкогольные напитки сразу же после занятий спортом также не стоит — в этот момент организм восстанавливает водный баланс, а спиртное этому не способствует.Чем еще может быть чревато злоупотребление алкоголем:Набор веса. Алкогольные напитки очень калорийны, а после пары бокалов возрастает соблазн съесть лишнего. Если вы занимаетесь спортом, чтобы привести себя в форму, но не можете отслеживать свое пищевое поведение и не прочь выпить рюмку-другую — впечатляющих результатов по уменьшению веса не ждите.Снижение интенсивности роста мышц. Алкоголь может провоцировать нарушения сна, а ночью, в том числе, активизируются гормоны, отвечающие за рост мышц в организме. Если вы стремитесь к набору мышечной массы, помните об этом свойстве спиртного.Увеличение частоты сердечных сокращений. Во время занятий спортом сердце и так работает на всю мощность — алкоголь увеличивает ЧСС, способствуя перегрузкам. Такой эффект может сохраняться до двух дней после употребления алкоголя. Подумайте, стоит ли перенапрягать ваше сердце?Как можно совмещать занятия спортом с употреблением алкоголя?Если выпивать совсем немного и не перед тренировкой;Есть до и во время застолья со спиртным. Вы быстрее насытитесь, а значит будете хотеть выпить меньше. Также пища, особенно богатая углеводами, способствует поддержанию мышечного тонуса, а это пригодится вам на тренировке;Не утоляйте жажду алкоголем — сначала выпейте воды, а уже потом подумайте, хотите ли заказать спиртное;Смакуйте свой напиток — вы получите больше удовольствия, а выпьете меньше;Не злоупотребляйте крепкими спиртными напитками, если вы не уверены в своих силах. Помните, что градус всегда можно понизить, если смешать алкоголь с водой или соком;Приезжайте на вечеринку на машине — у вас будет предлог, чтобы не пить.Не подливайте себе, пока ваш бокал не опустел, иначе можно выпить лишнего;Будьте активны — танцуйте, общайтесь. Так вы наверняка выпьете меньше;Выпейте воды перед сном. Вы восполните водный баланс организма и снизите вероятность похмелья на следующий день.Вдумчивый подход и чувство меры — вот главные секреты правильного употребления алкоголя. Помня эти простые правила вы сможете позволять себе иногда немного крепких напитков и тренироваться без каких-либо проблем для здоровья.