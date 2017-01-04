В России создается уникальный препарат против рака

Новый отечественный препарат против рака проходит вторую стадию клинических испытаний, сообщает РИА Новости.Препарат носит рабочее название PD-1. По результатам уже проведенных испытаний ученые настроены весьма оптимистично. Препарат показал эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи.Препарат относят к так называемому «таргетному» классу лекарственных средств. Отличие данного класса препаратов в том, что в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарств. Он запускает иммунную реакцию организма, которая позволяет бороться с опухолью. Тем самым шанс получают пациенты даже с самыми тяжелыми формами рака.По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, новый препарат может быть доступен для пациентов уже через год или полтора. Она также добавила, что за результатами исследований PD-1 следит весь мир, так как Россия — одна из немногих стран, где создают подобного рода лекарство от рака.Рак является одной из основных причин смертности в мире. В России от онкологических заболеваний страдают примерно 3 миллиона человек. По данным Минздрава РФ, за последние 10 лет количество больных раком выросло на 18%. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.