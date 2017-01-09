Гепатит С поражает клетки мозга

Возбудитель гепатита С способен поражать клетки головного мозга, считают британские исследователи из Бирмингемского университета.Ученые изучили образцы тканей головного мозга и печени умерших пациентов, которые болели гепатитом С. В результате, специалисты обнаружили в 4 из 10 образцов тканей мозга (в клетках эндотелия) генетический материал возбудителя гепатита. Именно эти клетки являются частью физиологического барьера между кровеносным руслом и ЦНС, объяснили исследователи.Эксперты утверждают, что впервые удалось доказать, что вирус гепатита С поражает не только печень, но и другие ткани человеческого организма.