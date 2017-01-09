5 простых правил для хорошей работы кишечника

Улучшить работу кишечника помогут простые правила. С утра, встав с постели, "умойте" и "запустите" кишечник — выпейте стакан простой воды. Через 15 минут выпейте чашку травяного или зеленого чая. А еще через 10-15 минут плотно позавтракайте.ВЫБИРАЙТЕ ВРЕМЯ. Никогда не ешьте при отсутствии аппетита (например, при болезни). В этом случае сосуды кишечника спазмированы, а ворсинки прижаты к стенкам кишечника, а значит, он неспособен нормально переварить пищу. Кроме того, не ешьте, если вы раздражены и очень устали. Гормоны стресса не дадут полноценно переварить пищу.ТЩАТЕЛЬНО ЖУЙТЕ. Процесс пищеварения начинается во рту, и если мы пищу глотаем кусками, возникают проблемы с пищеварением. Особенно это касается жирной и тяжелой пищи. Поэтому если времени на обед у вас в обрез, выбирайте пищу, на переваривание которой уйдет меньше времени (йогурт, кефир, фрукты).УДАЛИТЕ ШЛАКИ. Для этого совсем не обязательно делать чистки и клизмы. Есть способ гораздо проще: возьмите 1 сырую свеклу, 1 морковь, несколько листов белокочанной капусты, немного свежей зелени, несколько капель лимонного сока, 1 ч. ложку оливкового масла и 1 ст. ложку воды. Смешайте и заправьте лимонным соком с оливковым маслом и водой. Готовьте такой салат каждый вечер на протяжении недели.ИЗБЕГАЙТЕ ЗАПОРОВ. Если кишечник забит, барьерная функция кишечных стенок ослабляется, токсины поступают в кровь и кровотоком распространяются по всему организму. Поэтому тщательно следите за питьевым режимом (не менее 2-х литров в день) и ешьте больше клетчатки. Хорошо помогает наладить стул диетическая сыворотка. В неметаллическую посуду залейте кефир или простоквашу. Поставьте ее на водяную баню на слабый огонь. Когда творог всплывет, сделайте в нем ложкой по середине отверстие и в эту "прорубь" засыпьте мелко нарезанные некрахмалистые овощи — петрушку, укроп, сельдерей, пастернак, капусту кочанную, редис, морковь, лук. Через 10 минут снимите с огня и дайте постоять еще минут 10. Отделите сыворотку и пейте ее за 10-30 мин. до еды.НАСЫТЬТЕСЬ СПАСАТЕЛЯМИ. Кишечник не сможет нормально функционировать без полезной микрофлоры. Чтобы восстановить или поддержать ее баланс, нужно ежедневно употреблять в пищу живые кисломолочные продукты. Кстати, их можно приготовить самостоятельно. Вам понадобится кипяченое или пастеризованное молоко (в нестерилизованном молоке живут кисломолочные бактерии, которые в процессе приготовления будут конкурировать с закваской и превращать молоко в простоквашу) и сама закваска, которую можно приобрести в аптеке или супермаркетах. Закваска в молоке должна размножаться при определенной температуре — 36-39 ?С. Если температура будет ниже, то получится невкусный йогурт вязкой консистенции. А если температура будет выше, то сквашивания не произойдет. Поэтому вскипятите молоко, остудите его до нужной температуры, добавьте закваску (согласно рецепту), размешайте и залейте в термос или йогуртницу на 4-6 часов.