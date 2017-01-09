Боли в животе: 9 продуктов в помощь

Любая боль вызывает у человека чувство дискомфорта, выбивает из колеи. Надоедливая боль в животе способна омрачить даже самый радужный день.И хотя причин возникновения такой боли может быть масса — от расстройства желудка до проблем с кишечником, всегда найдутся эффективные натуральные средства, способные вернуть нас к жизни.Имбирь. Если вас одолели проблемы с животом, попробуйте лечение имбирем. Его полезные соединения действуют сразу по всем фронтам: оказывают ветрогонное действие, уменьшают вздутие и газообразование, облегчают тошноту, устраняют диарею и спазмы пищевода. Подберите для себя любое "имбирное" лекарство: добавьте кусочек в чай или просто разжуйте и медленно рассосите.Корица. Удивительная специя, обладающая ярко выраженным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Добавьте щепотку корицы в имбирный напиток или яблочное пюре — она только усилит полезный эффект и поможет уменьшить тошноту и боли, возникающие при вздутии.Натуральный яблочный уксус содержит ферменты, питательные вещества и бактерии, чрезвычайно полезные для организма. При расстройстве желудка и резкой боли в животе рекомендуется принимать стакан теплой воды с разведенной в нем чайной ложкой яблочного уксуса и слегка подслащенной медом.Фенхель. Эфирные масла, содержащиеся во всех частях этого растения, устраняют болезненные судороги, уменьшают вздутие живота и даже снимают тошноту при расстройстве желудка. Именно поэтому для приготовления целебного чая, успокаивающего пищеварение, годится и зелень, и клубни и даже семена фенхеля.Папайя. Вкусное тропическое лекарство совладает даже с самым безнадежным расстройством желудка. Ферменты и особое вещество папаин, содержащиеся в большом количестве в мякоти и семенах папайи, понижают уровень кислотности и помогают расщепить белки. Папайя хорошо зарекомендовала себя и при лечении запоров.Чашка согревающего травяного чая успокаивает не только разгулявшиеся нервы, но и "расстроенный" желудок. Например, ромашка, обладающая седативным и противовоспалительным действием, деликатно расслабляет верхние отделы пищеварительного тракта, уменьшая спазмы. А мятный чай замечательно устраняет судороги и тошноту.Яблочное пюре. Яблочное пюре или печеные яблоки — это отличный легкий перекус и эффективный способ устранить расстройство желудка и диарею. Благодаря высокому содержанию клетчатки, блюда из яблок работают и в "противоположном направлении", облегчая запоры.Нестареющая рекомендация советских врачей "питаться при отравлении сухарями" актуальна и по сей день. В случае рвоты, диареи или расстройства желудка ваше меню — это порция сухих крекеров или сухарей, овсяные каши на воде, травяной чай или рисовый отвар. Такое питание успокаивает желудок, выводит вредные вещества и помогает поглотить излишки кислот.Мята перечная. Эта освежающая травка — еще одно эффективное средство при болях в животе. Эфирные масла мяты успокаивают пищеварительный тракт, помогая облегчить все болезненные симптомы в животе разом. Она устраняет проявление метеоризма и улучшает отток желчи, необходимый для пищеварения.