6 причин есть больше клетчатки
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Поможет похудеть. Диета богатая клетчаткой способствует быстрой потере килограммов за счет того, что пищевые волокна не усваиваются в организме, а просто выводятся.
Предотвратит развитие геморроя, а также образование дивертикул – грыжевидных выпячиваний кишечной стенки, которые могут располагаться как в тонкой, так и в толстой кишке и время от времени воспаляться. Клетчатка улучшает пищеварение, а это в свою очередь не позволяет перетруждаться прямой кишке.
Предотвратит рак. Ранние исследования показывают тесную связь между недостаточным потреблением продуктов, содержащих клетчатку и раком толстого кишечника. Следовательно, чем больше мы едим клетчатки – тем ниже риск рака толстого кишечника.
Снизит уровень холестерина. Клетчатка препятствует поглощению желчи в кишечнике, и желчь выделяется с калом. Для того чтобы компенсировать эту потерю, печень выделяет на эти цели дополнительные ресурсы: холестерин.
Предотвратит сахарный диабет. Долгосрочные исследования показывают, что диета с высоким содержанием клетчатки приводит к снижению риска развития сахарного диабета 2 типа, особенно в группах высокого риска.Клетчатка замедляет всасывание сахара в крови, и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
Предотвратит запоры и нормализует пищеварение. Хотя это может показаться нелогичным, клетчатка повышает объем каловых мас, чем облегчает процесс дефекации.
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