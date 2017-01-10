6 причин есть больше клетчатки

Все мы слышали, как полезно употреблять больше клетчатки, но чем именно она поможет нашему здоровью? Мы приведем вам доказательства!Поможет похудеть. Диета богатая клетчаткой способствует быстрой потере килограммов за счет того, что пищевые волокна не усваиваются в организме, а просто выводятся.Предотвратит развитие геморроя, а также образование дивертикул – грыжевидных выпячиваний кишечной стенки, которые могут располагаться как в тонкой, так и в толстой кишке и время от времени воспаляться. Клетчатка улучшает пищеварение, а это в свою очередь не позволяет перетруждаться прямой кишке.Предотвратит рак. Ранние исследования показывают тесную связь между недостаточным потреблением продуктов, содержащих клетчатку и раком толстого кишечника. Следовательно, чем больше мы едим клетчатки – тем ниже риск рака толстого кишечника.Снизит уровень холестерина. Клетчатка препятствует поглощению желчи в кишечнике, и желчь выделяется с калом. Для того чтобы компенсировать эту потерю, печень выделяет на эти цели дополнительные ресурсы: холестерин.Предотвратит сахарный диабет. Долгосрочные исследования показывают, что диета с высоким содержанием клетчатки приводит к снижению риска развития сахарного диабета 2 типа, особенно в группах высокого риска.Клетчатка замедляет всасывание сахара в крови, и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.Предотвратит запоры и нормализует пищеварение. Хотя это может показаться нелогичным, клетчатка повышает объем каловых мас, чем облегчает процесс дефекации.