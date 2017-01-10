Естественная защита от морщин: какао
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Например, такие овощи, как огурцы, редис или картофель - это отличные поглотители кислот, тормозящие досрочное старение кожи. Кроме того, по данным продовольственного эксперта из Германии, некоторые витамины действуют на кожу как бальзам. Витамины C и E содержат, например, особенно много антиоксидантов, с помощью которых сокращается количество так называемых свободных радикалов.
Эти части молекулы возникают в организме из-за воздействия жары, курения или стресса и приводят при слишком высокой концентрации к появлению морщин. Витамин C находится во многих сортах фруктов, витамин E - в чечевице или оливковом масле. Достаточное снабжение организма витамином A важно для эластичной и упругой кожи, пишет eurolab. Поэтому морковь и брокколи тоже постоянно должны быть в меню. Для стройной фигуры у природы тоже есть что предложить. Горькие вещества, содержащиеся в некоторых видах салата и салатного цикория, снижают аппетит. В лавровых листьях или кочанном цикории содержатся элементы, полезные для быстрого и бесперебойного пищеварения
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