Соки без мякоти ? бесполезны
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Специалисты изучили остатки, идущие на выброс, на фабрике по производству соков. Оказалось, что большое количество антиоксидантов – полифенолов присоединено, на самом деле, к волокнам. Попадая в кишечник, волокна высвобождают соединения, защищающие от клеточных повреждений.
К примеру, в черной моркови, богатой полифенолами, 80% полезных соединений можно найти именно в волокнистых частях. Основываясь на результатах исследования, ученые рекомендуют есть фрукты и овощи целиком. Или же, как вариант, можно потреблять соки с мякотью. В отфильтрованных соках мало что остается.
Сейчас ученые пытаются узнать, возможно ли использовать пищевые волокна для доставки и высвобождения лекарств в кишечнике. Не исключено, что они найдут идеальный способ доставки препаратов в кишечник, позволяющий защитить лекарства от разрушающей среды желудка.
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