Витамин С может погубить почки

О пользе витамина С известно даже школьникам, но, как смогли убедиться ученые в Швеции, принимать его по собственному усмотрению «для профилактики и укрепления иммунитета» может быть очень опасно. В частности, выяснилось, что витамин С может плохо действовать на почки.Шведские исследователи из Каролинского университета выступили с предостережением о том, что заниматься самолечением с помощью витаминов крайне рискованно для здоровья.Масштабный проект шведов позволил медикам сделать вывод, что у людей, постоянно принимающих «аскорбинку», повышен риск почечной патологии.«Прием повышенных дозировок витамина С в два раза увеличивает риск образования камней в почках», - таково мнение научных работников из Каролинского университета.В течение 11 лет они вели наблюдение за изменениями в здоровье у 23 355 мужчин, которые к началу эксперимента не страдали болезнями почек. За этот период 436 человек получили диагноз «нефролитиаз» (почечнокаменная болезнь). Ученые проанализировали особенности их образа жизни и установили связь между проблемами с почками и приемом витаминов.«Если испытуемые ежедневно потребляли витамин С в качестве пищевой добавки (1000 мг), то риск развития нефролитиаза был ощутимо выше, чем у тех, кто не принимал никаких пищевых добавок», - рассказали медики об этой корреляции.