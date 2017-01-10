Бодрое утро: 10 простых упражнений
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Пора положить конец такому утру! Набраться энергии утром вам поможет гимнастика, которую можно выполнять прямо в постели.
Просыпаемся на 10-15 минут раньше
Начнем с «жертв», на которые стоит пойти ради прекрасного утреннего самочувствия. Поставьте будильник на 10-15 минут раньше обычного времени пробуждения. Именно столько времени вам будет вполне достаточно для утренней гимнастики в постели.
Потягиваемся
В положении лежа начинаем потягиваться, выворачиваясь в разные стороны, как кошка. Потягиваниями вы разогреете мышцы своего тела, а также запустите выработку гормонов счастья – эндорфинов.
Глубокий вдох с улыбкой
Глубоко вдохните и не спеша выдыхайте. Проделайте эту процедуру 3 раза и с улыбкой. После глубоких вдохов задержите дыхание на несколько секунд, после чего – медленно выдыхайте. С помощью таких дыхательных упражнений вы насытите свою кровь кислородом, что позволит организму быстрее проснуться.
Активно моргаем
Для скорейшего пробуждения нужно поморгать 50-70 раз в комфортном для вас темпе. Так вы увлажните глаза, и они не будут «тяжелыми» от утренней сонливости.
Трем переносицу
Это хороший трюк, пришедший к нам из недр китайской медицины. Активное растирание переносицы активизирует кровообращение в шейном отделе.
Разминаем кисти
Пора разработать мышцы рук. Сожмите ладони в кулак, а потом разожмите. Повторите это простое упражнение 5-7 раз, пока не почувствуете легкое тепло в руках, что свидетельствует об ускорении кровообращения.
Напрягаем мышцы
Вытянитесь ровно, руки расположите вдоль тела. В таком положении головой и пятками нужно упираться в матрас. А теперь по очереди напрягайте и расслабляйте все части тела, начиная со стоп и перемещаясь вверх: стопы, икроножные мышцы, бедра, живот, мышцы груди, плечи, предплечья. Повторите это упражнения 3-5 раз.
Упражнение для рук и ног
Лежа на спине, подтягиваем согнутые колени к груди и стараемся обнять их руками. Затем, преодолевая сопротивление рук, нужно выпрямить ноги. Потом выпрямите все тело, сделайте глубокий вдох носом и медленно выдыхайте ртом. Упражнение нужно повторить 3-5 раз.
Упражнение для шеи
Примите положение сидя (в постели), выпрямив спину. В таком положении делаем круговые движения головой: 5 раз в одну сторону и 5 раз – в другую.
Водные процедуры
После постельной гимнастики самое время принимать душ. Нет, вам не обязательно приобщаться к обливаниям холодной водой и даже контрастным процедурам. Простого теплого душа будет вполне достаточно.
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