Средиземноморская диета - ключ к сохранению объемов мозга

Ученые Университета Эдинбурга выяснили: пожилые люди, которые старались придерживаться Средиземноморской диеты в течение трех лет, помогли тем самым своему мозгу. За это время у них не произошло ожидаемое с возрастом сокращение объемов мозга. Как правило, мозг к старости начинает уменьшаться в размерах, что негативно отражается на способности к обучению и памяти.Напомним: Средиземноморская диета предполагает обилие фруктов, овощей, оливкового масла, бобовых, злаков, умеренное потребление рыбы, молочных продуктов, вина и урезанные объемы красного мяса и птицы. Эксперты специально собрали информацию о пищевых привычках 967 шотландцев примерно в возрасте 70 лет, у которых не было деменции. Из них 562 в 73 года провели сканирование, чтобы оценить общий объем мозга, объем серого вещества, толщину коры.Повторное сканирование в возрасте 76 лет прошел 401 человек из той группы. Полученные данные сравнили с тем, насколько близко питание этих людей было к Средиземноморской диете. Оказалось, максимально приближенный к диете рацион соответствовал самым минимальным изменениям в показателях общего объема. А вот на объем серого вещества и толщину коры диета не влияла.