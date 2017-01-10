Антитабачный закон в России получит развитие в этом году
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Говорится и о возможных запретах на курение в коммунальных квартирах и в машинах в присутствии детей, а также о запрете продажи сигарет всем, кто родился после 2015 года. К тому же, увеличится площадь, занимаемая устрашающими картинками и предупредительными надписями на пачках сигарет. Сама пачка изменит цвет и размер по задумке чиновников из Минздрава.
Комментирует директор профильного департамента Минздрава Олег Салагай: "Концепция разработана в соответствии со статьей 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе c табаком и заменяет собой концепцию, которая действовала в 2010-2015 годах. Показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, по оценкам экспертов, в среднем могут составлять у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года. В связи с этим дальнейшие шаги в области укрепления антитабачного законодательства являются исключительно важными".
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