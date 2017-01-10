Рак уничтожат двойным ударом

Исследование специалистов из Ludwig Cancer Research показало, что клиническая эффективность новой мощной стратегии лечения рака, задействующий иммунный ответ пациента в совокупности с возможностями онколитической виротерапии, является весьма перспективной в онкологии.Исследователи испытали как потенциальное лекарство вирус болезни Ньюкасла (NDV), поражающий птиц, но обычно не опасного для здоровья людей на животной модели – мышах с меланомой. Затем они усилили виротерапию антителами, которые стимулируют в организме животных иммунный ответ.Выяснилось, что эти два подхода в сочетании более эффективны как противоопухолевая схема терапии: объединение двух терапевтических стратегий устраняет недостатки и преодолевает ограничения каждой из них, если бы они использовались по отдельности.Затем оказалось, что к этой комбинированной терапии оказались восприимчивы опухоли, ранее устойчивые к другим стратегиям иммунотерапии. С учетом этих результатов авторы работы планируют расширить возможности иммунотерапии, которую можно будет назначать большему числу пациентов и в целом – оптимизировать ее использование против большего числа видов рака.