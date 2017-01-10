Ученые: Употребление яиц полезно мужчинам

Ученые из Финляндии доказали, что своевременное употребление куриных яиц благотворно влияет на здоровье мужчин. Всю необходимую информацию он передали научным изданиям.Как отмечается в исследованиях, полезен именно содержащийся в яйцах холестерин. Также эксперты добавляют, что в умеренных количествах этот продукт оказывает благотворное влияние на здоровье. Однако при большом употреблении яиц можно навредить своему организму, в том числе печени.При добавлении в пищу несколько раз за неделю яиц, на 98% укрепится сердечно-сосудистая система. На 40% снижается шанс получить ряд опасных заболеваний. Также уменьшается возможность появления диабета II степени.При проведении исследований на прекрасной половине населения не было установлено каких-либо положительных изменений. Отмечается, что сюда не приписывали возможность с помощью яичного белка нормализовать уровень сахара в крови.