Иглоукалывание помогает вылечить поликистоз

Поликистоз яичников – очень распространенное «женское» заболевание, при котором часто возникает проблема бесплодия. Ученые из Швеции утверждают, что таким женщинам помогут методики нетрадиционной медицины.Специалисты из университета Гетеборга (University of Gothenburg) утверждают, что иглоукалывание и физические упражнения помогут нормализовать гормональный фон и менструальный цикл женщин, что автоматически решит проблемы с зачатием.В ходе нового исследования они проводили пациенткам с поликистозом сеансы иглоукалывания. Также участницы занимались спортом 3 раза в неделю. В результате оказалось, что упражнения и в сочетании с акупунктурой снизили уровень тестостерона и нормализовали менструации у этих женщин. «Исследование показывает, что акупунктура в сочетании с упражнениями снижает повышенный уровень тестостерона и регулирует менструальный цикл. Но из этих двух методов наиболее эффективно все же иглоукалывание», – заявила специалист Элизабет Стенер–Викторин (Elisabet Stener–Victorin) которая возглавила это исследование.Результаты этого исследования были опубликованы в American Journal of Physiology–Endocrinology and Metabolism. Традиционная медицина пока не разработала эффективных методов лечения этой патологии, от которой страдает около 10% всех женщин детородного возраста. Этот диагноз ставят, когда яйцеклетка в яичнике превращается в кисту, и этот процесс приобретает массовый характер. Из–за этого у женщины могут быть нерегулярные месячные, вырастают волосы в неположенных местах, возникают трудности с беременностью. Поликистоз повышает уровень мужских гормонов андрогенов, отчего у женщины уменьшается размер груди, голос делается грубым, возникает акне, а волосы на лице и теле становятся грубее.