Иглоукалывание помогает вылечить поликистоз

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Поликистоз яичников – очень распространенное «женское» заболевание, при котором часто возникает проблема бесплодия. Ученые из Швеции утверждают, что таким женщинам помогут методики нетрадиционной медицины.

Специалисты из университета Гетеборга (University of Gothenburg) утверждают, что иглоукалывание и физические упражнения помогут нормализовать гормональный фон и менструальный цикл женщин, что автоматически решит проблемы с зачатием.

В ходе нового исследования они проводили пациенткам с поликистозом сеансы иглоукалывания. Также участницы занимались спортом 3 раза в неделю. В результате оказалось, что упражнения и в сочетании с акупунктурой снизили уровень тестостерона и нормализовали менструации у этих женщин. «Исследование показывает, что акупунктура в сочетании с упражнениями снижает повышенный уровень тестостерона и регулирует менструальный цикл. Но из этих двух методов наиболее эффективно все же иглоукалывание», – заявила специалист Элизабет Стенер–Викторин (Elisabet Stener–Victorin) которая возглавила это исследование.

Результаты этого исследования были опубликованы в American Journal of Physiology–Endocrinology and Metabolism. Традиционная медицина пока не разработала эффективных методов лечения этой патологии, от которой страдает около 10% всех женщин детородного возраста. Этот диагноз ставят, когда яйцеклетка в яичнике превращается в кисту, и этот процесс приобретает массовый характер. Из–за этого у женщины могут быть нерегулярные месячные, вырастают волосы в неположенных местах, возникают трудности с беременностью. Поликистоз повышает уровень мужских гормонов андрогенов, отчего у женщины уменьшается размер груди, голос делается грубым, возникает акне, а волосы на лице и теле становятся грубее.
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