Кожа расскажет о проблемах ЖКТ

Красота и здоровье неотделимы друг от друга, и для того, чтобы быть красивыми, прежде всего надо позаботиться о своем здоровье. Это касается всех аспектов внешности, но особенно – состояния кожи.Кожа является точным индикатором здоровья пищеварительной системы: если у вас высыпания, прыщи или экзема, то лечить надо не только кожу, но и ЖКТ. Это выяснили еще в далеком 1930 году, проведя ряд исследований в области медицины. Поэтому при лечении проблем с кожным покровом следует обратить внимание на состояние органов ЖКТ.Сухая кожаСухость кожи может быть связана с обезвоживанием, но также это – показатель того, что вашему организму не хватает жиров. Возможно, вы придерживаетесь диеты с минимальным количеством жира и полагаете, что так будете выглядеть лучше. Увы, это срабатывает не всегда: жиры участвуют в обменных процессах на клеточном уровне, и если вы потребляете их недостаточно, кожа теряет эластичность и свежесть.Что делать? Помимо применения косметических средств, которые увлажняют и питают кожу лица, увеличьте потребление продуктов, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты. Это жирная рыба, орехи, авокадо. Кроме того, включите в питание оранжевые и желтые овощи: они содержат бета-каротин, который борется с сухостью кожи и защищает ее от вредного воздействия солнечных лучей. А еще в их состав входят витамины А и С, которые помогают коже восстанавливаться и производить коллаген. И, конечно, пейте достаточно жидкости.АкнеВысыпания на коже – явный признак того, что ваша пищеварительная система не справляется с тем количеством токсинов и вредных веществ, которые вы потребляете. Чтобы нейтрализовать их воздействие на организм, органам пищеварения не хватает обычных путей их выведения, вот они и выводят токсины через кожу.Что делать? Устраните из своего рациона продукты с большим количеством переработанного сахара, сои и глютена. На время откажитесь от молочных продуктов, особенно молока. Эксперты считают, что спустя 3 недели после начала такой диеты ситуация с состоянием кожи должна улучшиться. Если улучшения нет, то причина акне – не в проблемах ЖКТ.ПсориазПокраснение, зуд, пятна с серебристыми чешуйками, чаще всего на локтях или коленях – признаки псориаза. Его возникновение провоцируют потребление алкоголя, стрессы, курение, ожирение. Также одной из причин возникновения проблемы может быть питание.Что делать? Консультация врача обязательна! Кроме того, введите в свой рацион продукты, которые включают в себя основные жирные кислоты. Вам необходимо потреблять рыбий жир, масла орехов и семян (особенно холодного отжима). Желательно также включить в рацион питания специи и травы, имеющие противовоспалительный эффект: куркуму, тмин, фенхель, имбирь, чеснок, розмарин.ЭкземаЭто тяжелое заболевание кожи обычно начинается с зуда и очагового покраснения кожи. Чаще всего красные пятна появляются на руках, но могут возникнуть и на другой части тела. Причин, вызывающих экзему, множество, одна из них – пищевая чувствительность (или аллергия на продукты).Что делать? Продуктами-аллергенами чаще всего являются молоко, яйца, рыба, сыр, орехи и пищевые добавки. Для того чтобы понять, какой именно продукт вызывает у вас аллергию, желательно сделать специальный тест на аллергены. Этот продукт необходимо исключить из рациона навсегда.