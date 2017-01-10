Эксперты научили зубы самостоятельно бороться с кариесом
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Поэтому врачам приходится искусственно запечатывать зуб, используя разные материалы. Однако это означает, что зуб уже никогда не регенерирует. Сотрудники Стоматологического института при Королевском колледже Лондона показали: возможно простимулировать стволовые клетки в пульпе и вызвать активную выработку нового дентина, причем, при наличии больших полостей. Это исключает необходимость ставить пломбу.
Более того, при повторном возникновении проблемы не нужно удалять пломбу и вычищать большую область по сравнению с изначальной. Итак, ученые применили для стимуляции стволовых клеток препарат Tideglusib. Точнее, его активную молекулу - GSK-3. Ее ранее использовали в клинических испытаниях для лечения болезни Альцгеймера. Молекулу доставляли с помощью разлагаемых коллагеновых губок. Через какое-то время губки рассасывались, а зуб полностью восстанавливался естественным путем.
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