Эксперты научили зубы самостоятельно бороться с кариесом

Пломбы в зубах вскоре могут стать делом прошлым.Ученые нашли способ, обновляющий стволовые клетки в пульпе зуба и активирующий регенерацию зубов. Секрет в применении препарата против болезни Альцгеймера. Известно: после травмы или инфекции внутренняя, мягкая пульпа зуба может обнажиться и быть поражена бактериями. Защищает зуб от инфицирования дентин. Он вырабатывается самостоятельно, но с большими дырками в зубах организм справиться не в силах.Поэтому врачам приходится искусственно запечатывать зуб, используя разные материалы. Однако это означает, что зуб уже никогда не регенерирует. Сотрудники Стоматологического института при Королевском колледже Лондона показали: возможно простимулировать стволовые клетки в пульпе и вызвать активную выработку нового дентина, причем, при наличии больших полостей. Это исключает необходимость ставить пломбу.Более того, при повторном возникновении проблемы не нужно удалять пломбу и вычищать большую область по сравнению с изначальной. Итак, ученые применили для стимуляции стволовых клеток препарат Tideglusib. Точнее, его активную молекулу - GSK-3. Ее ранее использовали в клинических испытаниях для лечения болезни Альцгеймера. Молекулу доставляли с помощью разлагаемых коллагеновых губок. Через какое-то время губки рассасывались, а зуб полностью восстанавливался естественным путем.