Как вовремя обнаружить нарушения в работе щитовидной железы

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Как определить, что щитовидная железа начала давать сбои? Когда в работе нашего организма появляются нарушения, мы можем заметить те или иные симптомы, которые мешают нам вести привычный образ жизни.

К сожалению, очень часто мы не придаём должного значения этим симптомам, списывая их на проявления привычных каждому человеку проблем: простуды, расстройства желудка…

Но зачастую причина недомогания заключается в другом, а именно — в нарушениях работы щитовидной железы. В этом случае проблема требует большего внимания.

Когда в работе этого органа появляются нарушения, наш организм начинает реагировать на эти сбои определённым образом.

Щитовидная железа — небольшой орган, напоминающий по своей форме бабочку, расположен в передней части шеи человека. Её основная функция — производство гормонов, регулирующих различные процессы жизнедеятельности человека, например, обмен веществ, рост, частоту сердечных сокращений и другие жизненно важные функции.

Несмотря на то, что многие из симптомов могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем у человека, известно, что около 10% населения земного шара страдают теми или иными нарушениями в работе щитовидной железы.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы. Особенно это касается женщин после 40 лет или недавно перенёсших беременность.

Нарушения функций щитовидной железы приводят к возникновению таких проблем, как:

Гипертиреоз. В этом случае железа производит больше гормонов, чем необходимо человеку.

Гипотиреоз. Под этим расстройством подразумевается недостаточное количество вырабатываемых гормонов.

В обоих случаях в процессе оказывается задействована иммунная система человека: в организме начинают вырабатываться антитела, которые нарушают правильную работу щитовидной железы.

Чтобы обнаружить эти нарушения, необходимо внимательно присмотреться к физическому и эмоциональному состояни.

Каждое из расстройств сопровождается определённой симптоматикой. Именно эти симптомы обычно заставляют пациента обращаться за помощью к медицинскому специалисту.

При возникновении подозрений нарушений в работе щитовидной железы врач ощупывает шею пациента. Также ему назначают проведение анализов крови на определение уровня ТТГ и других гормонов щитовидной железы.

Самое главное — правильно поставить диагноз и подобрать лечение. Если диагноз подтверждается, пациенту требуется внести некоторые изменения в свой образ жизни. Также ему назначается лечение, позволяющее контролировать уровень гормонов.

Симптоматика гипертиреоза

Когда щитовидная железа человека вырабатывает большее количество гормонов, чем это необходимо для поддержания жизнедеятельности организма, речь идёт о гипертиреозе. В результате этого увеличивается метаболический индекс.

В результате этих процессов пациент сталкивается с такими симптомами, как:

Увеличение частоты сердечных сокращений.
Повышение артериального давления.
Нервное напряжение, чувство тревоги, бессонница.
Усиление аппетита или быстрая потеря веса.
Хрупкие и ослабленные волосы и ногти.
Усталость мускулатуры.
Чрезмерное потоотделение, повышенная чувствительность к высоким температурам.
Нарушения зрения.
Нерегулярный менструальный цикл.
Частые позывы к дефекации.
Дрожь.

Признаки гипотиреоза

Гипотиреоз беспокоит людей в 4 раза чаще, чем гипертиреоз. Это расстройство объясняется снижением выработки щитовидной железой необходимых гормонов.

При наличии гипотиреоза человек может испытывать такие симптомы, как:

Слабость и хроническая усталость.
Непереносимость холода.
Потеря аппетита и увеличение веса.
Задержка жидкости.
Повышение артериального давления.
Xолодные и сухие кожные покровы.
Сухие и тонкие волосы, ломкие ногти.
Трудности с памятью и вниманием.
Замедленные движения и речь.
Нарушения менструального цикла.
Боли в суставах.
Вялость и сонливость.

Как узнать, что щитовидная железа не в порядке?

Помимо симптомов, о которых мы рассказали выше, существует ещё один простой метод выявления нарушений в работе щитовидной железы. Такое обследование вы сможете провести дома с помощью зеркала.

Как это сделать?

Возьмите зеркало и сосредоточьте внимание на нижней части передней поверхности шеи, на области между ключицей и голосовыми связками.

Наклоните голову назад и возьмите стакан воды. Выпейте её, внимательно присматриваясь к месту расположения щитовидной железы.

Если во время глотания воды в этой области наблюдается уплотнение или выпуклость, обратитесь к врачу.

В случае, если упомянутые выше симптомы не исчезают, необходимо обратиться к специалисту. Эндокринолог назначит вам специальное лечение.

Если у вас диагностировали нарушения в работе щитовидной железы, необходимо пересмотреть свой образ жизни и подкорректировать некоторые привычки. Это позволит избежать дальнейшего ухудшения состояния.

Щитовидная железа и питание

Для производства гормонов щитовидной железе необходим йод. Дефицит этого вещества может спровоцировать нарушения в работе этого органа.

Обратите внимание на пищу, содержащую йод:

Чеснок.
Фасоль.
Натуральный йогурт.
Сыр и молоко.
Морские водоросли.
Редис.
Яблоки.
Апельсины.
Мангольд.
Лук.
Ананас.

Для того, чтобы быть полностью уверенным в пользе этих продуктов для здоровья в вашем случае, рекомендуется обратиться за консультацией к диетологу.
СМИ2
24СМИ
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