Как вовремя обнаружить нарушения в работе щитовидной железы
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К сожалению, очень часто мы не придаём должного значения этим симптомам, списывая их на проявления привычных каждому человеку проблем: простуды, расстройства желудка…
Но зачастую причина недомогания заключается в другом, а именно — в нарушениях работы щитовидной железы. В этом случае проблема требует большего внимания.
Когда в работе этого органа появляются нарушения, наш организм начинает реагировать на эти сбои определённым образом.
Щитовидная железа — небольшой орган, напоминающий по своей форме бабочку, расположен в передней части шеи человека. Её основная функция — производство гормонов, регулирующих различные процессы жизнедеятельности человека, например, обмен веществ, рост, частоту сердечных сокращений и другие жизненно важные функции.
Несмотря на то, что многие из симптомов могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем у человека, известно, что около 10% населения земного шара страдают теми или иными нарушениями в работе щитовидной железы.
Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы. Особенно это касается женщин после 40 лет или недавно перенёсших беременность.
Нарушения функций щитовидной железы приводят к возникновению таких проблем, как:
Гипертиреоз. В этом случае железа производит больше гормонов, чем необходимо человеку.
Гипотиреоз. Под этим расстройством подразумевается недостаточное количество вырабатываемых гормонов.
В обоих случаях в процессе оказывается задействована иммунная система человека: в организме начинают вырабатываться антитела, которые нарушают правильную работу щитовидной железы.
Чтобы обнаружить эти нарушения, необходимо внимательно присмотреться к физическому и эмоциональному состояни.
Каждое из расстройств сопровождается определённой симптоматикой. Именно эти симптомы обычно заставляют пациента обращаться за помощью к медицинскому специалисту.
При возникновении подозрений нарушений в работе щитовидной железы врач ощупывает шею пациента. Также ему назначают проведение анализов крови на определение уровня ТТГ и других гормонов щитовидной железы.
Самое главное — правильно поставить диагноз и подобрать лечение. Если диагноз подтверждается, пациенту требуется внести некоторые изменения в свой образ жизни. Также ему назначается лечение, позволяющее контролировать уровень гормонов.
Симптоматика гипертиреоза
Когда щитовидная железа человека вырабатывает большее количество гормонов, чем это необходимо для поддержания жизнедеятельности организма, речь идёт о гипертиреозе. В результате этого увеличивается метаболический индекс.
В результате этих процессов пациент сталкивается с такими симптомами, как:
Увеличение частоты сердечных сокращений.
Повышение артериального давления.
Нервное напряжение, чувство тревоги, бессонница.
Усиление аппетита или быстрая потеря веса.
Хрупкие и ослабленные волосы и ногти.
Усталость мускулатуры.
Чрезмерное потоотделение, повышенная чувствительность к высоким температурам.
Нарушения зрения.
Нерегулярный менструальный цикл.
Частые позывы к дефекации.
Дрожь.
Признаки гипотиреоза
Гипотиреоз беспокоит людей в 4 раза чаще, чем гипертиреоз. Это расстройство объясняется снижением выработки щитовидной железой необходимых гормонов.
При наличии гипотиреоза человек может испытывать такие симптомы, как:
Слабость и хроническая усталость.
Непереносимость холода.
Потеря аппетита и увеличение веса.
Задержка жидкости.
Повышение артериального давления.
Xолодные и сухие кожные покровы.
Сухие и тонкие волосы, ломкие ногти.
Трудности с памятью и вниманием.
Замедленные движения и речь.
Нарушения менструального цикла.
Боли в суставах.
Вялость и сонливость.
Как узнать, что щитовидная железа не в порядке?
Помимо симптомов, о которых мы рассказали выше, существует ещё один простой метод выявления нарушений в работе щитовидной железы. Такое обследование вы сможете провести дома с помощью зеркала.
Как это сделать?
Возьмите зеркало и сосредоточьте внимание на нижней части передней поверхности шеи, на области между ключицей и голосовыми связками.
Наклоните голову назад и возьмите стакан воды. Выпейте её, внимательно присматриваясь к месту расположения щитовидной железы.
Если во время глотания воды в этой области наблюдается уплотнение или выпуклость, обратитесь к врачу.
В случае, если упомянутые выше симптомы не исчезают, необходимо обратиться к специалисту. Эндокринолог назначит вам специальное лечение.
Если у вас диагностировали нарушения в работе щитовидной железы, необходимо пересмотреть свой образ жизни и подкорректировать некоторые привычки. Это позволит избежать дальнейшего ухудшения состояния.
Щитовидная железа и питание
Для производства гормонов щитовидной железе необходим йод. Дефицит этого вещества может спровоцировать нарушения в работе этого органа.
Обратите внимание на пищу, содержащую йод:
Чеснок.
Фасоль.
Натуральный йогурт.
Сыр и молоко.
Морские водоросли.
Редис.
Яблоки.
Апельсины.
Мангольд.
Лук.
Ананас.
Для того, чтобы быть полностью уверенным в пользе этих продуктов для здоровья в вашем случае, рекомендуется обратиться за консультацией к диетологу.
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