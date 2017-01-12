Как вовремя обнаружить нарушения в работе щитовидной железы

Как определить, что щитовидная железа начала давать сбои? Когда в работе нашего организма появляются нарушения, мы можем заметить те или иные симптомы, которые мешают нам вести привычный образ жизни.К сожалению, очень часто мы не придаём должного значения этим симптомам, списывая их на проявления привычных каждому человеку проблем: простуды, расстройства желудка…Но зачастую причина недомогания заключается в другом, а именно — в нарушениях работы щитовидной железы. В этом случае проблема требует большего внимания.Когда в работе этого органа появляются нарушения, наш организм начинает реагировать на эти сбои определённым образом.Щитовидная железа — небольшой орган, напоминающий по своей форме бабочку, расположен в передней части шеи человека. Её основная функция — производство гормонов, регулирующих различные процессы жизнедеятельности человека, например, обмен веществ, рост, частоту сердечных сокращений и другие жизненно важные функции.Несмотря на то, что многие из симптомов могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем у человека, известно, что около 10% населения земного шара страдают теми или иными нарушениями в работе щитовидной железы.Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы. Особенно это касается женщин после 40 лет или недавно перенёсших беременность.Нарушения функций щитовидной железы приводят к возникновению таких проблем, как:Гипертиреоз. В этом случае железа производит больше гормонов, чем необходимо человеку.Гипотиреоз. Под этим расстройством подразумевается недостаточное количество вырабатываемых гормонов.В обоих случаях в процессе оказывается задействована иммунная система человека: в организме начинают вырабатываться антитела, которые нарушают правильную работу щитовидной железы.Чтобы обнаружить эти нарушения, необходимо внимательно присмотреться к физическому и эмоциональному состояни.Каждое из расстройств сопровождается определённой симптоматикой. Именно эти симптомы обычно заставляют пациента обращаться за помощью к медицинскому специалисту.При возникновении подозрений нарушений в работе щитовидной железы врач ощупывает шею пациента. Также ему назначают проведение анализов крови на определение уровня ТТГ и других гормонов щитовидной железы.Самое главное — правильно поставить диагноз и подобрать лечение. Если диагноз подтверждается, пациенту требуется внести некоторые изменения в свой образ жизни. Также ему назначается лечение, позволяющее контролировать уровень гормонов.Симптоматика гипертиреозаКогда щитовидная железа человека вырабатывает большее количество гормонов, чем это необходимо для поддержания жизнедеятельности организма, речь идёт о гипертиреозе. В результате этого увеличивается метаболический индекс.В результате этих процессов пациент сталкивается с такими симптомами, как:Увеличение частоты сердечных сокращений.Повышение артериального давления.Нервное напряжение, чувство тревоги, бессонница.Усиление аппетита или быстрая потеря веса.Хрупкие и ослабленные волосы и ногти.Усталость мускулатуры.Чрезмерное потоотделение, повышенная чувствительность к высоким температурам.Нарушения зрения.Нерегулярный менструальный цикл.Частые позывы к дефекации.Дрожь.Признаки гипотиреозаГипотиреоз беспокоит людей в 4 раза чаще, чем гипертиреоз. Это расстройство объясняется снижением выработки щитовидной железой необходимых гормонов.При наличии гипотиреоза человек может испытывать такие симптомы, как:Слабость и хроническая усталость.Непереносимость холода.Потеря аппетита и увеличение веса.Задержка жидкости.Повышение артериального давления.Xолодные и сухие кожные покровы.Сухие и тонкие волосы, ломкие ногти.Трудности с памятью и вниманием.Замедленные движения и речь.Нарушения менструального цикла.Боли в суставах.Вялость и сонливость.Как узнать, что щитовидная железа не в порядке?Помимо симптомов, о которых мы рассказали выше, существует ещё один простой метод выявления нарушений в работе щитовидной железы. Такое обследование вы сможете провести дома с помощью зеркала.Как это сделать?Возьмите зеркало и сосредоточьте внимание на нижней части передней поверхности шеи, на области между ключицей и голосовыми связками.Наклоните голову назад и возьмите стакан воды. Выпейте её, внимательно присматриваясь к месту расположения щитовидной железы.Если во время глотания воды в этой области наблюдается уплотнение или выпуклость, обратитесь к врачу.В случае, если упомянутые выше симптомы не исчезают, необходимо обратиться к специалисту. Эндокринолог назначит вам специальное лечение.Если у вас диагностировали нарушения в работе щитовидной железы, необходимо пересмотреть свой образ жизни и подкорректировать некоторые привычки. Это позволит избежать дальнейшего ухудшения состояния.Щитовидная железа и питаниеДля производства гормонов щитовидной железе необходим йод. Дефицит этого вещества может спровоцировать нарушения в работе этого органа.Обратите внимание на пищу, содержащую йод:Чеснок.Фасоль.Натуральный йогурт.Сыр и молоко.Морские водоросли.Редис.Яблоки.Апельсины.Мангольд.Лук.Ананас.Для того, чтобы быть полностью уверенным в пользе этих продуктов для здоровья в вашем случае, рекомендуется обратиться за консультацией к диетологу.