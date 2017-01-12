Суп из брокколи: в чем польза для здоровья?..

Брокколи и различные блюда из этой капусты незаменимы для правильного питания и очень полезны для здоровья.Брокколи — это капуста из семейства крестоцветных. Цветная капуста, брюссельская капуста и кольраби — близкие родственники брокколи.Брокколи низкокалорийна, как и другие разновидности капусты, и очень богата кальцием, а также содержит полезные вещества, которые позволяют бороться с раком.Она очень полезна для снижения веса, а суп на основе этого овоща быстро поможет вам сбросить несколько килограммов.Брокколи, источник витаминовМногие исследования рассматривают брокколи как незаменимый источник витамина С.К примеру, журнал «Time» включил ее в 10 главных продуктов, которые положительно влияют на здоровье.Брокколи особенно богата витаминами C, Е и B6, а также так называемым противораковым веществом сульфорафаном.Она также включает в состав кальций, поэтому полезна для укрепления костной ткани и снижения веса.Незаменимый источник клетчаткиБрокколи также богата антиоксидантами и содержит глутатион, активное вещество, которое улучшает здоровье иммунной системы.Клетчатку нужно включать в состав диет, способствующих снижению веса, так как они улучшает процесс пищеварения.Также брокколи позволяет надолго продлить ощущение сытости.Клетчатка, содержащаяся в этой капусте, отлично борется с запорами и другими кишечными расстройствами и активизирует обмен веществ в желудочно-кишечном тракте.Чем полезен суп из брокколи?Суп из брокколи позволяет надолго избавиться от чувства голода.Диета на основе этого супа способствует снижению веса, расщепляет калории и поддерживает иммунную систему в норме.Чаще всего для похудения диетологи рекомендуют есть суп из обычной капусты, но суп из брокколи не менее полезен.Антиоксиданты, витамин С и Е, бета-каротин, флавоноид и изотиоционаты — все это содержится в брокколи.Витамин С насыщает кожу коллагеном и поддерживает ее здоровой и эластичной, в то время как витамин Е защищает клетки кожи от воздействия вредных радикалов.Питательные вещества, которые поступают в организм вместе с брокколи, блокируют развитие раковых клеток, поэтому эта капуста эффективна для лечения различных типов рака.Она также борется с целлюлитом. Селен, один из главных активных компонентов этого овоща, ускоряет усвоение эстрогенов печенью.Брокколи — это щелочной продукт, который регулирует pH баланс крови и помогает защитить организм от множества заболеваний.Суп из брокколи также обладает противовоспалительными свойствами и полезен для пищеварительной системы, предотвращает развитие язвы желудка и даже некоторых типов рака желудка.Благодаря высокому содержанию калия и низкому содержанию жира такая капуста очень полезна для сердца, особенно полезно включать ее в состав диеты для снижения веса, так как она очень быстро насыщает и содержит очень много клетчатки.Кроме того, брокколи также полезна для зрения.Лютеин, еще одно активное вещество, содержащиеся в этом виде капусты, защищает наш организм от развития дегенеративных заболеваний, особенно катаракты и других нарушений зрения, связанных с возрастными изменениями в организме.РецептВам понадобится: 2 картофелины, 1-2 крупных соцветия брокколи, ? луковицы, вода, соль.Способ приготовления:В первую очередь нарежьте луковицу и почистите картофель.Помойте соцветия капусты и разделите ее.Отварите овощи в подсоленной воде в течение 20 минут.Используйте такое количество воды, чтобы овощи сохранили все питательные вещества.По прошествии определенного времени взбейте овощи вместе с бульоном в блендере или протрите через сито до однородности.Вы также можете не измельчать овощи, если вам так больше нравится.Приправьте суп по своему вкусу.Можно добавить к нему немного обезжиренного молока или йогурта без добавления сахара.