Суп из брокколи: в чем польза для здоровья?..

http://healthinfo.ua - Добавил shambala в категорию Разное

Брокколи и различные блюда из этой капусты незаменимы для правильного питания и очень полезны для здоровья.

Брокколи — это капуста из семейства крестоцветных. Цветная капуста, брюссельская капуста и кольраби — близкие родственники брокколи.

Брокколи низкокалорийна, как и другие разновидности капусты, и очень богата кальцием, а также содержит полезные вещества, которые позволяют бороться с раком.

Она очень полезна для снижения веса, а суп на основе этого овоща быстро поможет вам сбросить несколько килограммов.

Брокколи, источник витаминов

Многие исследования рассматривают брокколи как незаменимый источник витамина С.

К примеру, журнал «Time» включил ее в 10 главных продуктов, которые положительно влияют на здоровье.

Брокколи особенно богата витаминами C, Е и B6, а также так называемым противораковым веществом сульфорафаном.

Она также включает в состав кальций, поэтому полезна для укрепления костной ткани и снижения веса.

Незаменимый источник клетчатки

Брокколи также богата антиоксидантами и содержит глутатион, активное вещество, которое улучшает здоровье иммунной системы.

Клетчатку нужно включать в состав диет, способствующих снижению веса, так как они улучшает процесс пищеварения.

Также брокколи позволяет надолго продлить ощущение сытости.

Клетчатка, содержащаяся в этой капусте, отлично борется с запорами и другими кишечными расстройствами и активизирует обмен веществ в желудочно-кишечном тракте.

Чем полезен суп из брокколи?

Суп из брокколи позволяет надолго избавиться от чувства голода.

Диета на основе этого супа способствует снижению веса, расщепляет калории и поддерживает иммунную систему в норме.

Чаще всего для похудения диетологи рекомендуют есть суп из обычной капусты, но суп из брокколи не менее полезен.

Антиоксиданты, витамин С и Е, бета-каротин, флавоноид и изотиоционаты — все это содержится в брокколи.

Витамин С насыщает кожу коллагеном и поддерживает ее здоровой и эластичной, в то время как витамин Е защищает клетки кожи от воздействия вредных радикалов.

Питательные вещества, которые поступают в организм вместе с брокколи, блокируют развитие раковых клеток, поэтому эта капуста эффективна для лечения различных типов рака.

Она также борется с целлюлитом. Селен, один из главных активных компонентов этого овоща, ускоряет усвоение эстрогенов печенью.

Брокколи — это щелочной продукт, который регулирует pH баланс крови и помогает защитить организм от множества заболеваний.

Суп из брокколи также обладает противовоспалительными свойствами и полезен для пищеварительной системы, предотвращает развитие язвы желудка и даже некоторых типов рака желудка.

Благодаря высокому содержанию калия и низкому содержанию жира такая капуста очень полезна для сердца, особенно полезно включать ее в состав диеты для снижения веса, так как она очень быстро насыщает и содержит очень много клетчатки.

Кроме того, брокколи также полезна для зрения.

Лютеин, еще одно активное вещество, содержащиеся в этом виде капусты, защищает наш организм от развития дегенеративных заболеваний, особенно катаракты и других нарушений зрения, связанных с возрастными изменениями в организме.

Рецепт

Вам понадобится: 2 картофелины, 1-2 крупных соцветия брокколи, ? луковицы, вода, соль.

Способ приготовления:

В первую очередь нарежьте луковицу и почистите картофель.

Помойте соцветия капусты и разделите ее.

Отварите овощи в подсоленной воде в течение 20 минут.

Используйте такое количество воды, чтобы овощи сохранили все питательные вещества.

По прошествии определенного времени взбейте овощи вместе с бульоном в блендере или протрите через сито до однородности.

Вы также можете не измельчать овощи, если вам так больше нравится.
Приправьте суп по своему вкусу.

Можно добавить к нему немного обезжиренного молока или йогурта без добавления сахара.
24СМИ
LentaInform
СМИ2
Listis

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь