Работу легких можно будет проверить смартфоном

Аспиранты из Вашингтонского университета разработали приложение для смартфона, которое позволяет контролировать состояние легких в любое время. Для этого достаточно всего лишь подуть в смартфонСпециалисты утверждают, что данная возможность особенно актуальна для людей с астмой или другими заболеваниями легких. Они смогут самостоятельно проверять состояние легких, что поможет своевременно обращаться к врачу и знать о своем текущем состоянии здоровья.Во время тестирования используется микрофон, встроенный в смартфон. Программа оценивает характер дыхания человека. Новая функция отвечает стандартам медицинского обслуживания в вопросе точности, утверждают специалисты.Приложение было представлено на Международной конференции по глобальной компьютеризации в американской Ассоциации по вычислительной технике.