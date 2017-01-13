Работу легких можно будет проверить смартфоном

http://www.neboley.com.ua - Добавил bonya в категорию Разное

Аспиранты из Вашингтонского университета разработали приложение для смартфона, которое позволяет контролировать состояние легких в любое время. Для этого достаточно всего лишь подуть в смартфон

Специалисты утверждают, что данная возможность особенно актуальна для людей с астмой или другими заболеваниями легких. Они смогут самостоятельно проверять состояние легких, что поможет своевременно обращаться к врачу и знать о своем текущем состоянии здоровья.

Во время тестирования используется микрофон, встроенный в смартфон. Программа оценивает характер дыхания человека. Новая функция отвечает стандартам медицинского обслуживания в вопросе точности, утверждают специалисты.

Приложение было представлено на Международной конференции по глобальной компьютеризации в американской Ассоциации по вычислительной технике.
Listis
СМИ2
LentaInform
24СМИ

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь