Работу легких можно будет проверить смартфоном
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Специалисты утверждают, что данная возможность особенно актуальна для людей с астмой или другими заболеваниями легких. Они смогут самостоятельно проверять состояние легких, что поможет своевременно обращаться к врачу и знать о своем текущем состоянии здоровья.
Во время тестирования используется микрофон, встроенный в смартфон. Программа оценивает характер дыхания человека. Новая функция отвечает стандартам медицинского обслуживания в вопросе точности, утверждают специалисты.
Приложение было представлено на Международной конференции по глобальной компьютеризации в американской Ассоциации по вычислительной технике.
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