Десять полезных привычек стройных людей

У стройных людей есть свои секреты, которые помогают им оставаться в форме и ловить на себе восхищенные взгляды. Начало года — отличное время позаимствовать эти привычки и привнести их в свою жизнь!Многие мечтают о стройной и подтянутой фигуре. Некоторым кажется, что заполучить тело мечты крайне сложно и совсем не стоит всех усилий, ограничений и гастрономических лишений. На самом-то деле добиться стройного тела легко, если прочно вплести в свою жизнь здоровые привычки и соблюдать их.Эксперты составили список из 10 полезных привычек стройных людей. У них есть чему поучиться! Берите на заметку, и становитесь с каждым днем только лучше.Питайтесь дробноКаждая стройный человек знает, что для сохранения подтянутой фигуры нужно есть чаще и небольшими порциями. Такое питание называется дробным. Диетологи согласны со стройными женщинами: они советуют есть 5–6 раз в день. Идеальный график питания выглядит так: завтрак, первый перекус, обед, второй перекус, ужин.Кстати, если вы не умеете контролировать размер порции, то купить в магазине с товарами для дома красивые небольшие тарелки, в которые будет помещаться ровно столько еды, сколько вам нужно.Пейте много водыГрамотный питьевой режим — это залог подтянутого тела. В среднем взрослый человек должен выпивать 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки. И такая полезная привычка есть у всех стройных людей. Дело в том, что вода улучшает обмен веществ, нормализует работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет, выводит шлаки и токсины из организма.Если у вас проблемы с дисциплиной, то установите на свой смартфон специальное мобильное приложение, которое будет напоминать вам о необходимости выпить очередной стакан воды.Будьте активныДвижение — это жизнь. Наверняка вы не раз слышали эту фразу. Для стройных людей это не просто утверждение, а настоящий девиз, которому они следуют всю жизнь. Конечно, иногда они тоже позволяют себе полениться, но это скорее приятное исключение из правил.В свободное время стройные люди стараются больше времени проводить в движении. Они занимаются в тренажерном зале, ходят на йогу, катаются на лыжах или сноуборде, танцуют и просто гуляют на свежем воздухе. Берите пример!Выбирайте правильные перекусыЧтобы всегда оставаться стройными, важно выбирать для своего рациона правильные перекусы. В вашем холодильнике не должно быть никакого фастфуда, мучной и жирной пищи. Забудьте о чипсах, бургерах и прочей не особо полезной еде из забегаловок и ресторанах быстрого питания.Полезные перекусы — это натуральные йогурты, фрукты, орехи, сухофрукты, чипсы из овощей, запеченные в духовке с небольшим количеством соли и перца, и домашние бургеры из цельнозернового хлеба и проверенных ингредиентов.Полюбите овощиОвощи присутствуют в рационе каждого стройного человека. Это полезно, вкусно и очень питательно. В овощах содержится огромное количество витаминов группы В, А, Е, РР, К, С, калий, кальций, железо, магний и другие полезные микро- и макроэлементы, а также органические кислоты и ценная клетчатка, отвечающая за длительное насыщение.Отправляясь в магазин, обязательно загляните в овощную лавку и не уходите без покупок. Особое внимание следует обратить на зеленые овощи и зелень.Готовьте еду правильноСтройные люди знают не только секреты грамотных покупок, но и как приготовить полезную еду, чтобы не превратить ее во вредную. Забудьте про жарку в масле. Запекайте, варите, готовьте на пару или обжаривайте на гриле — остается так много вариантов полезного приготовления любимой еды.ВысыпайтесьПолноценный отдых — это важно. Стройные люди об этом знают, поэтому спят по 7–8 часов в день и стараются лечь в кровать раньше полуночи. И это неслучайно. Дело в том, что до двух часов ночи в организме идет выработка гормона мелатонина. Он отвечает за быстрый метаболизм, красоту и здоровье. Если вы ложитесь позже двух, то в организме этот гормон просто не вырабатывается, а вот хроническая усталость, напротив, накапливается.Периодически балуйте себяСтройные люди придерживаются определенного алгоритма жизни, который состоит из здоровых привычек, но их едва ли можно считать роботами. Просто они получают удовольствие от восхищенных взглядов и своего отражения в зеркале, что и мотивирует их на занятия спортом и правильное питание. Правда, они тоже могут позволить себе слабости и устроить читмил. Разница состоит лишь в том, что это происходит раз в неделю, поэтому совсем не влияет на фигуру.Готовьте еду заранееОдной лишь силы воли мало, чтобы не сорваться на запрещенную еду. Если бы стройные женщины не планировали меню заранее и не носили еду с собой в контейнерах, они бы тоже забегали перекусить в рестораны быстрого питания или кусочничали сэндвичами на бегу. Эту привычку следует обязательно внедрить в свою жизнь в новом году. Это во много раз упрощает переход к правильному питанию и здоровому образу жизни.Ешьте больше суперфудовСтройные люди грамотно подходят к составлению своего рациона. Они стараются включить в него максимум питательных продуктов, которые буквально напичканы витаминами и минералами. Такие продукты называют суперфудами. Это, например, черника, капуста кейл, киноа, семена чиа, ягоды годжи и асаи, авокадо, брокколи, темный шоколад, грейпфрут, чечевица, фасоль и орехи.