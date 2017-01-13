4 типа живота, которые мешают добиться идеальной фигуры

Плоский живот — мечта многих. Они часто придерживаются строгой диеты или проводят много времени в тренажерном зале, чтобы достичь этой цели.Многие не могут достичь ее. Почему? Потому что они не знают, какой тип питания и физических упражнений подойдет для решения их конкретной проблемы.Недостаточно делать тысячу упражнений на пресс каждый день и неправильно умирать от голода. Ведь существуют более эффективные и менее изматывающие техники!Что наш живот говорит о нас?Если вы недовольны своей фигурой, скорее всего, вы можете найти свой тип живота в этом списке:1. Вздутый животГлавная характеристика этого живота — это то, что по утрам он более плоский, чем по вечерам.В течение дня в нем накапливаются газы или пищеварение может нарушиться, поэтому живот вздувается.Этот тип живота встречается и у женщин с избыточным весом, и у худых женщин и может быть связан с пищевой непереносимостью, аллергией или ленивым кишечником, который может быть связан с несбалансированной диетой.Это означает, что ваш желудок привык к одним и тем же продуктам (например, потому, что на этой неделе вы ели одно и то же несколько раз подряд).Вздутие живота также может быть связано с непереносимостью лактозы, дрожжей, алкоголя, клейковины в пшенице или глютена. Вы можете провести анализ и исключить из своего рациона некоторые группы продуктов, которые вызывают воспаление.Как только вы узнали, на что у вашего организма непереносимость, исключите эти продукты из своего рациона. Кроме того, если вы столкнулись с синдромом ленивого желудка, постарайтесь натренировать его и употреблять в пищу непривычные продукты.Съешьте на завтрак что-нибудь необычное и сытное и забудьте о своих привычках. Например, выпивать чашку кофе каждое утро и т.д.Также мы советуем вам:Не переедать на ночь.Пить много воды в течение дня.Употреблять в пищу полезные пробиотики, чтобы стимулировать работу кишечной микрофлоры.2. Послеродовой животПослеродовой живот можно уменьшать постепенно с помощью правильного питанияЕсли вы недавно родили ребенка (хотя бы в последние два года), то живут может быть более выпуклым внутри, как мячик.После беременности матка опускается и становится более тяжелой. Возможно, вам понадобится около 6 недель для того, чтобы она вернулась к нормальному размеру, хотя зачастую для этого требуется больше времени.Это не значит, что вам нужно начинать делать упражнения на следующий день после родов (предполагается, что нужно выждать три месяца) или непрерывно думать о том, как похудеть.В этот момент самое важное — это ваше здоровье и здоровье ребенка.Как только вы сможете расслабиться и начнете бороться со следами материнства на своем теле, мы советуем вам принимать витаминные добавки с рыбьим жиром, так как они способствуют сжиганию жира и снижают выработку гормонов, которые вызывают у нас сильное чувство голода.Еще один способ вернуть животу красивую форму — употреблять в пищу много жирных кислот (например, содержащихся в авокадо, лососе и семенах чиа), которые содержат много питательных веществ, борются с усталостью и способствуют усвоению витаминов организмом.Чтобы ваш живот был сильным и крепким, нужно укреплять мышцы таза, например, с помощью упражнений Кегеля, а не качать пресс, потому что эти упражнения предназначены для мышц в хорошей форме.После родов нужно дать им немного времени на то, чтобы они восстановились.3. Маленький низкий животикЭто типичный живот карьеристок или очень занятых матерей.Он появляется, даже когда они ходят в спортзал или сидят на диете, но едят одно и то же и выполняют одни и те же упражнения.Другие части тела выглядят хорошо, но эта выпуклость внизу живота портит силуэт.При этом типе живота не нужно злоупотреблять упражнениями на пресс и другими рутинными физическими нагрузками, например, заниматься спиннингом.Они способствуют сжиганию жира на бедрах, ногах и руках, но не на животе.Правильное питание — фундаментальная основа красивого плоского живота. Таким образом мы также защищаем себя от запоров и воспаления.Ешьте больше зеленых листовых овощей, зерновых продуктов и фруктов.Чередуйте упражнения на пресс с растяжкой и силовыми упражнениями.Не забывайте о кардионагрузках и аэробных упражнениях на выносливость (приседания, прыжки на скакалке).4. «Живот стресса»Если вы постоянно сидите перед компьютером и часто перекусываете, вы сильно вредите своему здоровью, что негативно сказывается на состоянии живота.Этот тип живота характеризуется сильной припухлостью в области от диафрагмы до пупка.Это связано не только с нездоровой пищей, но и с выработкой гормона кортизола, который приводит к накоплению жира вокруг желудка.Если вы страдаете от избытка кофеина, едите слишком много фастфуда и не занимаетесь спортом, скорее всего, у вас предрасположенность к этому типу живота.Один из лучших способов избавиться от него — больше отдыхать, чтобы ваш организм мог восстановиться самостоятельно, и не есть от волнения.Постарайтесь не допустить истощения организма и ешьте больше питательных продуктов, например, сухофруктов.Кроме того, вам нужно пить не более двух чашек кофе в день и делать больше упражнений на расслабление, а не аэробных упражнений. Отлично подойдут йога, тай-чи, прогулки в парке и т. д.