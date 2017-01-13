Защита мозга имеет ограниченный "срок годности", заявляют неврологи

Британские ученые выяснили: иммунные клетки мозга за всю жизнь человека обновляются всего шесть раз. И это открытие, по мнению специалистов, позволит им справиться с нейродегенеративными заболеваниями. В центре исследования оказались фагоциты, которые поглощают умершие или поврежденные нейроны, а также борются с чужеродными элементами.И у фагоцитов всего шесть циклов обновления. То есть после последнего цикла эффективность их работы начинает снижаться. Принимая во внимание, что многие нейродегенеративные заболевания обусловлены накоплением токсичных элементов, проделанное исследование доказывает, что именно потеря способности к очистке мозга естественным путем приводит к серьезным проблемам.Сейчас эксперты изучают взаимодействие фагоцитов с другими клетками. Не исключено, что им удастся увеличить число циклов обновления, тем самым омолодив систему защиты мозга. Возможно, это станет настоящим эликсиром молодости и спасением от возрастной деменции.