Необычный способ замера сахара предложили американские ученые

Калифорнийский университет разработал новый способ безболезненного мониторинга уровня сахара в крови.Идея в анализе не крови, а пота человека. И с этим прекрасно справляются особые носки со встроенными сенсорами.Они не только производят довольно точный анализ, но и передают собранную информацию на телефон пользователя. В специальном приложении отображаются данные об уровне сахара и молочной кислоты. Отличительная особенность носков – применение уникальных, гибких сенсоров.Похожие методики ученые используют уже давно. Однако конструктивные ограничения не давали возможность встраивать сенсоры в предметы одежды. Между тем, это логичное и удобное решение, ведь оно производит мониторинг практически 24 часа в сутки. По словам разработчиков носков, обычные глюкометры вскоре исчезнут вовсе.