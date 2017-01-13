Необычный способ замера сахара предложили американские ученые
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Они не только производят довольно точный анализ, но и передают собранную информацию на телефон пользователя. В специальном приложении отображаются данные об уровне сахара и молочной кислоты. Отличительная особенность носков – применение уникальных, гибких сенсоров.
Похожие методики ученые используют уже давно. Однако конструктивные ограничения не давали возможность встраивать сенсоры в предметы одежды. Между тем, это логичное и удобное решение, ведь оно производит мониторинг практически 24 часа в сутки. По словам разработчиков носков, обычные глюкометры вскоре исчезнут вовсе.
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