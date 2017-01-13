Анорексия излечима!

Исследователи из Соединенных Штатов опровергли распространенное убеждение, будто расстройства пищевого поведения неизлечимы, и такой диагноз – это пожизненный приговор.Исследование, проведенное в Massachusetts General Hospital (MGH) показало, что около двух третей женщин с нервной анорексией или булимией, в конечном счете, восстанавливаются, полностью оправившись после этих расстройств пищевого поведения. Восстановление от булимии происходит более быстро. Но в то же время, если менее трети участников с диагнозом анорексии были полны решимости восстановиться, к концу исследования это удалось сделать почти 63 % из них.«В то время как путь к восстановлению от расстройств пищевого поведения часто является долгим и извилистым, большинство людей в конечном счете, выздоравливают. Процесс выздоровления запускается с осознания того факта, что еда больше не определяет человека как личность – изложили свои наблюдения авторы работы в последнем выпуске Journal of Clinical Psychiatry.В то же время предыдущие исследования показали, что только менее половины взрослых с расстройствами пищевого поведения смогут восстановиться после достаточно разрушительных последствий этих заболеваний.