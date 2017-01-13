Ученые предложили новый способ защиты печени

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Жировой гепатоз – распространенная хроническая болезнь, демонстрирующая тенденцию к развитию у людей, которые страдают ожирением или избыточным весом, имеют диабет II типа, а также высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови. Тем не менее, некоторые люди без каких-либо из этих факторов риска также страдают от этого заболевания, поэтому ученые считают, что в его развитии задействованы и генетические факторы риска.

Безалкогольное жировая болезнь печени развивается по мере накопления лишнего жира в печени (более чем 5-10 % от общей массы печени) в сочетании с воспалением печени, не связанного со злоупотреблением алкоголем. Со временем это заболевание может привести к циррозу печени и в конечном итоге гепатоцеллюлярной карциноме.

Недавно ученые из университетов Южной Каролины, Дьюка и штата Алабама в Бирмингеме открыли новый метаболический механизм, что позволяет разработать новый подход к лечению безалкогольный жировой болезни печени.

Их исследование, которое было опубликовано в Free Radical Biology & Medicine, показало, что защитный белок TRPV4 способен активировать выделение оксида азота. Этот газ затем блокирует один из ферментов (CYP2E1), который является одним из молекулярных факторов развития этого заболевания печени, а также его прогрессирования. По мнению авторов, повысив уровень этого белка, можно эффективно блокировать развитие неалкогольной жировой болезни печени.
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