Что случилось с останками доктора Менгеле и равен ли реальный хирург виртуальному?

В Японии создают банк стволовых клеток для пациентов с возрастной макулодистрофией; алкоголем нельзя залить дурные воспоминания; в Петропавловске-Камчатском скорая не успела к умирающему из-за неадекватного поведения других участников дорожного движения; во время игры хирургов в симулятор хирурга не выжил ни один пациент; ЭКО-дети не отличаются от сверстников; а также немного о том, что случилось с останками доктора Йозефа Менгеле, «Ангела Смерти из Освенцима».Еще полгода назад японцы заявили, что планируют лечить одну из самых распространенных болезней глаз среди пожилых людей – макулодистрофию – с помощью донорских стволовых клеток. Сейчас они рассказали, что будут создавать банк таких клеток, взятых у доноров, с тем, чтобы при надобности не тратить время на поиск или выращивание клеток из тканей самого пациента, а сразу работать с имеющимся материалом. Это значительно облегчит и удешевит процедуру. Для того, чтобы стать донором, необходимо будет обладать особым типом иммунитета. Клетки, взятые у такого человека, смогут прижиться в организме любого реципиента.Ученые из университета Джонса Хопкинса доказали, что алкоголь не только бесполезен при попытках забыть что-то плохое – он еще и вреден, так как усиливает нервные клетки, связанные с центром страха в мозге. Профессор неврологии Норман Хоги (Norman Haughey) заявил, что чем дольше человек пьет после травмы, тем тяжелее будет справиться с ее последствиями. К такому выводу профессор и его коллеги пришли ,проведя эксперименты на мышах, которым проигрывали несколько нот и пускали по полу клетки ток. Затем животным включали те же звуки, но уже без тока. Те мыши, которые получали воду со спиртом, дольше помнили неприятные ощущения, связанные со звуками, чем те, кому давали только чистую воду. Анализ мозговой ткани показал, что синапсы у пивших алкоголь мышей были значительно сильнее, а чем крепче соединения между нервными клетками – тем дольше хранятся воспоминания.В Петропавловске-Камчатском произошел вопиющий случай – скорая помощь не успела добраться до умирающего пациента, так как дорогу к его дому им преградила иномарка. Женщина-водитель не реагировала на сигналы скорой, а пассажир предложил спецмашине уступить ей дорогу. На видео дальнейшие действия пассажира не попали, однако сообщается, что он перешел к активным действиям – угрозам и попыткам запрыгнуть на капот автомобиля скорой. Врач вышла из машины, чтобы дойти до пациента пешком, однако водитель спецтранспорта убедил ее вернуться, так как сомневался в ее безопасности. В итоге бригада прибыла на вызов через 13 минут, а не через 3, и, возможно, именно этих 10 минут не хватило для того, чтобы спасти жизнь пациента. 21-летний мужчина скончался.Дети, зачатые при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), к 2 годам не отличаются от сверстников, зачатых и выношенных «обычным» путем. Ученые из Университета Монреаля (University of Montreal) наблюдали за 1520 детьми с беременности их матерей до достижения детьми 2-летнего возраста. 175 детей при этом появились на свет благодаря ВРТ, а 1345 были зачаты естественным путем. В 2-летнем возрасте участников исследователи провели серию тестов, которая показала, что развитие ребенка не зависит от того, каким образом его зачали. Разницы между детьми не было ни в физическом, ни в умственном развитии.Доктор Йозеф Менгеле, «Ангел Смерти из Освенцима», виновный в смерти десятков тысяч человек, после смерти служит медицине. Останки знаменитого нациста, известного своими экспериментами над узниками концлагерей, нашли только в 1985 году (умер он в 1979), и только спустя 7 лет после нахождения удалось доказать, что они действительно принадлежат Менгеле. Один из врачей, принимавших участие в идентификации эксгумированных останков, предложил использовать скелет как пособие для студентов, обучающихся на медицинских специальностях в Университете Сан-Паулу (University of S?o Paulo). Даниэль Ромеро Муньос (Daniel Romero Mu?oz) пояснил, что учащиеся обследуют останки и затем сопоставляют их с известными фактами из биографии их владельца – так, студенты могут увидеть последствия мотоциклетной аварии, в которую однажды попал Менгеле, посмотреть на последствия синусита, а также изучить то, что осталось от дентальных абсцессов, которые нацист вырезал себе самостоятельно.Новости виртуальной реальности: трем практикующим хирургам предложили сыграть в игру Surgeon Simulator, которая, как следует из названия, является симулятором врача этой специализации. Врачи должны были провести операцию по пересадке сердца, но ни один из них не смог этого сделать из-за, во-первых, непривычного набора инструментов, а во-вторых – неудобного интерфейса игры. Медики допустили самые разнообразные ошибки – в виртуального пациента падали часы и нож, донорское сердце случайно повреждалось и так далее. Даже то, что предварительно хирурги прошли внутриигровое обучение, им не помогло. Впрочем, по итогам сеанса они отметили, что игра имеет мало общего с реальной жизнью.