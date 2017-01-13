Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости увеличения доли в ВВП расходов на образование и здравоохранение. По ее словам, в эти сферы нужно вложить минимум 200 млрд рублей, чтобы хотя бы остаться на текущем уровне износа отраслей.«Чтобы только остаться на том уровне износа, который сегодня имеют эти две отрасли (образование и здравоохранение - ред.), нужно вложить туда минимум 200 миллиардов рублей. Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей», - приводит «Прайм» слова Голиковой.Голикова подчеркнула, что отрасли должны быть готовыми принять такие деньги. Для этого нужно четко структурировать приориеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют.Говоря о необходимости увеличения доли ВВП на нужды здравоохранения и образования она отметила, что износ в сфере здравоохранения уже превышает 50%. «Дальше мы упремся в вопрос производительности труда и технологической модернизации этих отраслей, потому что, скажем, износ здравоохранения, уже давно зашкаливает за 50%, и если мы требуем повышения производительности труда и оптимизации соответствующей численности, как это принято, то мы этого никогда не добьемся до тех пор, пока технологическая модернизация и соответствующая подготовка персонала в этих сферах не произойдет», - добавила Голикова.