Злоупотребление кофе грозит проблемами со зрением

Регулярное употребление кофе в больших количествах может привести к ухудшению зрения и развитию слепоты, заявили сотрудники Женской больницы Бригэма в Бостоне(США).Ученые изучили данные 120 тыс. добровольцев обоих полов в возрасте старше 40 лет. Все испытуемые в начале исследования не болели глаукомой и регулярно обследовались у окулиста. С помощью анкеты эксперты получили сведения о потреблении напитков с кофеином.Результаты исследования показали: повышенный риск развития эксфолиативной глаукомы был обнаружен у людей, которые выпивали ежедневно по 3 и более чашек кофе с кофеином. При этом ученые не выявили связи между риском глаукомы и употреблением других продуктов, содержащих кофеин (например чай, шоколад).