Злоупотребление кофе грозит проблемами со зрением
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Ученые изучили данные 120 тыс. добровольцев обоих полов в возрасте старше 40 лет. Все испытуемые в начале исследования не болели глаукомой и регулярно обследовались у окулиста. С помощью анкеты эксперты получили сведения о потреблении напитков с кофеином.
Результаты исследования показали: повышенный риск развития эксфолиативной глаукомы был обнаружен у людей, которые выпивали ежедневно по 3 и более чашек кофе с кофеином. При этом ученые не выявили связи между риском глаукомы и употреблением других продуктов, содержащих кофеин (например чай, шоколад).
Listis
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