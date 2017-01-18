Почему пальмовое масло объявили канцерогеном

Может ли популярная шоколадная паста стать причиной рака? Пальмовое масло попало в отчет, авторы которого утверждают, что оно может вызывать рак.Производитель шоколадно-ореховой пасты Nutella компания Ferrero прибегла к телевизионной рекламе, чтобы успокоить многочисленных покупателей. В этой пасте используется пальмовое масло, которое упоминается в отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA). В нём говорится, что пальмовое масло является более канцерогенным, чем любое другое масло. Кстати, некоторое время назад точно такое же утверждение было сделано и экспертами Всемирной организации здравоохранения.После того, как доход от продаж Nutella сократился на 3%, руководство Ferrero запустило телевизионную кампанию, в которой говорится о том, что при изготовлении популярного продукта пальмовое масло используется таким образом, что оно не представляет опасности для здоровья человека. В рекламе также сообщается о том, что популярное шоколадное масло не будет иметь характерного вкуса, если при его изготовлении не использовать рафинированное пальмовое масло.Правда в рекламе не упоминается о том, что пальмовое масло является самым дешевым на рынке, и использование именно этого ингредиента дает компании Ferrero дополнительно до $22 миллионов в год, как пишет газета The Daily Mail. Это телевизионная реклама транслируется в Италии уже три месяца, она стала объектом для критики со стороны политиков, которые требуют запретить пальмовое масло.Детальный отчет EFSA был опубликован в мае 2016 года. В нем говорится о том, что пальмовое масло бывает опасней других овощных масел, когда оно проходит через очистку при температуре свыше 200 градусов. Данная температура необходима для удаления натурального красного цвета пальмового масла и нейтрализации его запаха. Однако этот процесс вызывает появление веществ под названием сложные эфиры глицерина и жирных кислот, которые после переваривания в организме расщепляются и образуют глицидол — компонент, который вызывает опухоли, по мнению ряда ученых.