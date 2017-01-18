Названа крупа, которая поможет преодолеть бессонницу
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По словам экспертов, попадая в организм человека рис повышает уровень белка, производящего серотонин, - триптофана, который также иногда называют гормоном радости.
Данное вещество способствует более легкому засыпанию.
В целях подтверждения своей гипотезы ученые провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи человек. Часть подопытных употребляла в пище хлеб и прочую выпечку, другая часть — макаронные изделия и третья — рисовую кашу.
По итогам эксперимента оказалось, что группа, употреблявшая рис, без проблем могла проспать всю ночь и высыпалась гораздо лучше, чем пациенты из групп с другим питанием.
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