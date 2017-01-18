Названа крупа, которая поможет преодолеть бессонницу

Ученые заявили, что рисовая каша может помочь в борьбе с бессонницей благодаря высокому гликемическому индексу данного продукта.По словам экспертов, попадая в организм человека рис повышает уровень белка, производящего серотонин, - триптофана, который также иногда называют гормоном радости.Данное вещество способствует более легкому засыпанию.В целях подтверждения своей гипотезы ученые провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи человек. Часть подопытных употребляла в пище хлеб и прочую выпечку, другая часть — макаронные изделия и третья — рисовую кашу.По итогам эксперимента оказалось, что группа, употреблявшая рис, без проблем могла проспать всю ночь и высыпалась гораздо лучше, чем пациенты из групп с другим питанием.