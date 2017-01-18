Климакс у матери влияет на детородную функцию дочери

Ученые из Дании считают, что женщины, у матерей которых менопауза наступила раньше срока, имеют меньше шансов зачать ребенка – по сравнению с женщинами, у матерей которых менопауза наступила позже.Исследование, проведенное в клинике при Копенгагенском университете, связало фертильность между поколениями. У женщин с низким количеством яйцеклеток в яичниках были матери, которые раньше срока вошли в менопаузальный период (до 45 лет). А участницы с более высоким количеством яйцеклеток имели матерей, у которых климакс наступил гораздо позже (после 55 лет). Количество яйцеклеток напрямую связано с ее способностью к зачатию – оно даже обозначается термином «овариальный резерв».Результаты, предоставленные датскими учеными, были опубликованы в журнале «Репродуктивная функция человека» (Human Reproduction). Это первое исследование, которое предполагает, что возрастное снижение репродуктивной функции женщин может зависеть от периода менопаузы их матерей. Возможно, в будущем при планировании беременности медики и сами женщины стануть учитывать этот фактор. Но пока что новые данные требуют анализа и дальнейших исследований.