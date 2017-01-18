Эксперты категорически не советуют рожать в понедельник или выходной день

День недели, в который рожает женщина, играет большую роль. По мнению британских ученых, день недели влияет на то, как протекает родовой процесс у женщины и насколько болезненными ощущениями он сопровождается. В принципе, по дню недели можно предсказать, насколько беспроблемно пройдут роды, а когда рожать опасно.Выводы были сделаны по итогам исследования около 1,5 миллиона женщин (смотрелась статистика родов). Итак, самыми опасными для родов днями недели эксперты признали понедельник и выходные дни. Причем, речь идет не только об уровне квалификации акушеров, но и о ряде внешних обстоятельств, включая психологическое состояние роженицы и медицинского персонала в конкретный момент времени.По словам ученых, в понедельник персонал клиник менее всего настроен на работу и плохо принимает ответственные решения, ведь находится в несколько расслабленном состоянии после выходных. Что же касается выходных дней, то рожать в это время опасно. В клиниках в такие дни находится наименьшее количество персонала и повышен риск заражения разного рода инфекциями.