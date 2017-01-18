Простой тест позволит оценить качество диеты

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета Ньюкасла разработали тест, который может дать информацию о том, что ест человек. Тест занимает всего 5 минут. Измеряются биомаркеры в моче, связанные с употреблением разных продуктов, таких как мясо, рыба, курица, фрукты и овощиС помощью теста можно узнать точное количество потребляемых жиров, белков, углеводов и сахара. Ученые надеются, что тест поможет людям, пытающимся сбросить вес. В исследовании приняли участие 19 человек, соблюдавших 4 разные диеты (здоровые и нет). Участники провели три дня в Лондонском исследовательском центре под наблюдением специалистов. Исследователи три раза в день собирали образцы мочи.Специалистам удалось найти в моче биомаркеры, появившиеся при переваривании пищи. Затем ученые разработали тест, позволяющий оценить качество диеты. Потом исследователи проверили точность теста, собрав образцы мочи 225 добровольцев из Британии и 66 человек из Дании. По результатам теста исследователи смогли определить рацион питания 291 участника.