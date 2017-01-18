Простой тест позволит оценить качество диеты
http://www.meddaily.ru - Добавил kasandra в категорию Разное
С помощью теста можно узнать точное количество потребляемых жиров, белков, углеводов и сахара. Ученые надеются, что тест поможет людям, пытающимся сбросить вес. В исследовании приняли участие 19 человек, соблюдавших 4 разные диеты (здоровые и нет). Участники провели три дня в Лондонском исследовательском центре под наблюдением специалистов. Исследователи три раза в день собирали образцы мочи.
Специалистам удалось найти в моче биомаркеры, появившиеся при переваривании пищи. Затем ученые разработали тест, позволяющий оценить качество диеты. Потом исследователи проверили точность теста, собрав образцы мочи 225 добровольцев из Британии и 66 человек из Дании. По результатам теста исследователи смогли определить рацион питания 291 участника.
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