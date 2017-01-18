Препарат для лечения нарколепсии оказался эффективен в терапии депрессии

Результаты клинических исследований продемонстрировали эффективность применения модафинила для улучшения памяти у пациентов, проходящих терапию депрессии.Ученые из Кембриджского университета провели испытания модафинила в терапии когнитивных нарушений, развившихся на фоне депрессии. В клинических исследованиях приняли участие 60 пациентов в возрасте 18-65 лет, которые в зависимости от группы принимали модафинил или плацебо. Согласно собранным результатам, у пациентов из модафинил-группы отмечалось улучшение показателей эпизодической и рабочей памяти.Ранее было показано, что модафинил в составе комплексной терапии эффективнее ослабляет выраженность симптомов клинической депрессии, чем монотерапия антидепрессантами. В рамках КИ было выяснено, что использование модафинила повышает эффективность антидепрессантов и помогает устранить усталость и сонливость.Аналептик модафинил в современной медицине применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией. FDA также одобрила препарат для лечения нарушений сна, связанных со сдвигом рабочих смен и сонливости, обусловленной обструктивным апноэ во сне.