Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномой

Опубликованы убедительные результаты клинических исследований регорафениба (regorafenib) в терапии прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Применение лекарственного средства, разработанного Bayer, повышало показатели выживаемости пациентов с поздними стадиями развития заболевания, пишет MedicalXpress.В клинических исследованиях приняли участие 573 пациента, ранее прошедшие терапию сорафенибом (sorafenib). Из них 194 человека вошли в плацебо-группу. Согласно собранным данным, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца. Авторы КИ отметили, что у двух пациентов опухоль сократилась до неопределяемого уровня.В настоящее время для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом нет терапевтических возможностей: в случае регистрации регорафениба появится препарат третьей линии. Регорафениб в настоящее время одобрен в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей.