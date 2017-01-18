Есть ли польза от стрессовых ситуаций?

Если бы человек мог сделать что-то, чтобы улучшить свою память, стать более уверенным в себе человеком и более хорошим оратором, помочь своим детям стать более стойкими к жизненным неприятностям – сделал бы он это? А если бы это было сопряжено с тем, чего люди обычно предпочитают избегать – со стрессом? Профессор Ян Робертсон (Ian Robertson), нейробиолог и психолог, считает, что фраза знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» имеет под собой серьезные основания.Ученый отметил, что заявление философа всегда его интриговало, а также процитировал известного гольфиста Тайгера Вудса: «Тот день, когда я не буду нервничать во время игры, станет днем, когда я закончу играть». Психолог пояснил, что многие спортсмены и музыканты знают, что нервничать необходимо, и подчеркнул, что то, станет ли ситуация стрессовой или откроет новые возможности, находится всегда под контролем человека. Симптомы стресса – повышенное потоотделение, сухость во рту, учащенное сердцебиение – могут отражать не только беспокойство, они также свойственны страху, злости или возбуждению. По словам Яна Робертсона, все зависит только от контекста.Нейробиолог посоветовал в стрессовых ситуациях думать не «Я нервничаю», а «Я взволнован». Это переключит мозг из состояния избегания в состояние соревнования. Профессор уточнил, что он ни в коем случае не имеет в виду серьезные и продолжительные нервирующие ситуации, однако умеренный стресс при правильном использовании положительно влияет на внимательность, что, в свою очередь, тренирует клетки мозга и заставляет их функционировать более эффективно. В качестве примера Ян Робертсон привел все то, что доставляет беспокойство в повседневной жизни – проблемы на работе или с родственниками, денежные вопросы, новые начинания. Психолог рассказал о своем друге-велосипедисте, которого сбил автобус. Мужчина едва не умер, потерял правую руку, ему раздробило обе ступни. Когда Ян Робертсон навестил его в больнице, то процитировал ему Ницше. Больной ответил: «Я с этим справлюсь». После выхода из больницы спортсмен снова сел на велосипед, чтобы преодолевать длинные дистанции.Нейробиолог заявил, что для того, чтобы мозг развивался, ему необходимо сталкиваться со сложными задачами. Однажды было проведено исследование, в котором участвовали люди в возрасте от 70 лет. Респонденты начинали терять память, и при повторном опросе спустя два года после первого все они действительно имели проблемы с запоминанием, кроме одной группы. Участники этой группы в течение прошедших лет столкнулись с одной или несколькими стрессовыми ситуациями. Согласно гипотезе Яна Робертсона, такие события, как, например, инсульт у партнера, заставляют мозг работать, не давая ему погрязнуть в рутине, и эта работа производит положительный эффект. По мнению ученого, детей также не следует чрезмерно защищать, так как люди, в жизни которых совсем не было проблем, могут быть так же склонны к депрессиям и чувствительны, как и те, кто перенес серьезные несчастья. Стресс «средней тяжести», еще раз подчеркнул психолог, полезен для здоровья.Ян Робертсон озвучил несколько способов, которые можно применить для борьбы с тревожностью. Ученый посоветовал в нервирующей ситуации сделать пять глубоких вдохов, выпрямиться или начать плавно сжимать, а потом кратковременно разжимать правую руку. Все это поможет прийти в себя. Чтобы избежать долгосрочного стресса, по словам профессора Робертсона, стоит начать ставить себе правильные цели – не слишком легкие, но и не слишком труднодостижимые.