Запретят ли священникам работать врачами и есть ли лекарство от целиакии?

Высокое кровяное давление не обязательно подразумевает вред для человека. Об этом сообщили ученые из Калифорнийского университета (University of California), которые наблюдали за здоровьем 559 людей в возрасте от 90 лет и старше. Изначально участникам было в среднем 93 года, у них не было деменции, 69% из них были женского пола. К концу исследования деменцию диагностировали у 40% от общего числа респондентов. Ученые обнаружили, что те из участников, кто жаловался на повышение кровяного давления в возрасте 80-89 лет, деменцией после 90 лет болели значительно реже – на 42%. Если гипертензия отмечалась после 90 лет, риск развития деменции был еще ниже – на 63% по сравнению с теми участниками, чье давление никогда не превышало норму.В Новосибирске сотрудникам Института цитологии и генетики РАН удалось идентифицировать депрессию на генном уровне. Они нашли один из генов, контролирующих депрессию, и то, что он действительно выполняет такие функции, уже подтвердили голландские коллеги россиян. Открытие стало возможно благодаря методам математической генетики и данным голландского центра изучения депрессии «Эразмус», расположенного в Роттердаме. Специалисты из Новосибирска разработали специальный пакет программ и воспользовались им для генетического анализа около 2 тысяч образцов (без программ потребовалось бы изучить 50 тысяч геномов), в результате чего выявили ген, работавший только у пациентов с признаками депрессии.Новый кохлеарный имплантат проходит клинические испытания в шести больницах Австралии. Он отличается от остальных тем, что в его электроды помещено некоторое количество антивоспалительного препарата – дексаметазона. При помещении имплантата на место лекарство начинает медленно выделяться, уменьшая вероятность отторжения устройства и развития воспаления. Исследования на животных подтвердили, что таким образом имплантат успешно борется с потерей слуха, спровоцированной травмами, а также препятствует образованию рубцовой ткани. В испытаниях примут участие 50 больных, части из которых установят обычный кохлеарный имплантат, а другой части – улучшенную версию. За обеими группами людей будут наблюдать в течение двух лет.Американец подготовил подарок для своей жены на 20-ю годовщину их свадьбы. Синди Шафиан (Cindy Chafian) страдает от поликистоза почек и в течение последних двух лет нуждается в диализе. Ее муж Скотт (Scott) готовится к трансплантации почки для жены, причем донором выступит он сам. Операция должна состояться 24 января – за день до годовщины. Сообщается, что 6 лет назад мужчина уже предлагал любимой стать для нее донором, однако тогда ситуация еще не была критической, и она отказалась наотрез. Сейчас семья собирает деньги на операцию и восстановление.В Первом МГМУ имени Сеченова разработали лекарство от непереносимости глютена – целиакии. Этим заболеванием страдает около 1% людей в мире, им приходится постоянно соблюдать диету, в которой отсутствуют злаковые культуры. Ученые предложили лечить подобное подобным, выделив из самой пшеницы фермент, способный расщеплять белок глютена на легкоусвояемые пептиды. Патент на средство уже получен, ведутся доклинические испытания.Российская православная церковь хочет запретить своим священникам работать врачами (а также служить на государственной или военной службе, заниматься бизнесом, профессионально играть на сцене или заниматься спортом). Пока документ существует только в виде проекта, комментарии к которому принимаются до начала мая 2017 года. На данный момент текст документа направлен в епархию, где по нему будут подготовлены отзывы.