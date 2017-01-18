Ирландия оказалась в списке лидеров по количеству употребляющих при беременности алкоголь женщин

Специалисты Центра по проблемам наркомании и психического здоровья утверждают, что Ирландия находится на 5 месте в мире по количеству женщин, выпивающих в процессе беременности.По данным исследования, более высокие показатели наблюдаются только в России, Великобритании, Дании и Белоруссии. Выводы должны стать предупреждением для системы здравоохранения, так как употребление спиртного при беременности может привести к плодному алкогольному синдрому (ПАС).В мире около 10% беременных женщин употребляет алкоголь. Эта доля варьируется в зависимости от страны, достигая 45% в некоторых государствах. Предыдущее исследование показало, что более трех четвертей ирландок употребляют алкоголь во время беременности. При этом почти 45% из них активно пьют в первом триместре. Общий уровень употребления спиртного беременными в Ирландии, по мнению исследователей, находится в пределах 20-80%.«Самое безопасное решение – отказаться от алкоголя на весь период вынашивания. По нашим оценкам, 1 из 67 выпивающих матерей рискует родить ребенка с ПАС», — прокомментировала лидер проекта доктор Светлана Попова.Ежегодно в мире с этим синдромом на свет появляется около 119 000 малышей. Симптомы ПАС включают задержку в развитии, низкий рост и вес при рождении и также характерные черты лица.