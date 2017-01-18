Бактерии помогают победить рак

Исследователи из Университета Дьюка с помощью бактерий Salmonella typhimurium смогли вылечить глиобластому. Это наиболее агрессивная форма рака мозга. Средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет 15 месяцев. Только 10% удается прожить 5 лет после постановки диагноза.Глиобластому трудно лечить, так как препаратам сложно проникнуть через гематоэнцефалический барьер. Полностью удалить опухоль хирургическим путем тоже непросто. В исследовании специалисты использовали обезвреженный штамм Salmonella typhimurium с дефицитом жизненно важного фермента пурина. Бактерии начинали искать фермент и направлялись к опухолям, где его многоТакже ученые модифицировали бактерии, чтобы те стали производить azurin и р53 — соединения, заставляющие клетки убивать себя. Так, Salmonella typhimurium находили глиобластому и заставляли опухоль самоуничтожаться. Новый метод протестировали на крысах с тяжелой глиобластомой. Более 20% грызунов прожили больше 100 дней, что эквивалентно 10 годам жизни человека. У животных наступила полная ремиссия.