Что делать, когда у ребенка режутся зубки

Все родители знают, насколько мучительным может оказаться период, когда у ребенка режутся зубки. Капризы, температура, отказ от груди, потеря аппетита – вот обычные предвестники появления первых зубов.Это, безусловно, тяжелое время для родителей, но не забудьте и о том, какие мучительные ощущения испытывает ваш малыш. Давайте узнаем, как можно помочь ребенку, когда у него режутся зубки.Как правило, молочные зубы появляются парами. Интервал составляет 1-2 месяца; у девочек этот процесс происходит несколько быстрее, чем у мальчиков. Итак, первые зубки появляются в 6-8 месяцев – это 2 центральных резца на нижней десне; через 1-2 месяца такие же появляются на верхней; в 10-11 месяцев по 2 боковых резца появляется внизу, а через месяц – еще пара вверху.Таким образом, в год у ребенка уже 6-8 зубов. После перерыва в несколько месяцев процесс роста зубов вновь активизируется, и появляются коренные зубы: сначала 2 нижних, затем 2 верхних. К 2 годам ваш малыш будет обладателем целых 20 молочных зубов.Но до этого еще далеко, пока же вам нужно постараться, как помочь ребенку уменьшить неприятные ощущения. Активное выделение слюны является предвестником прорезывания зубов, причем оно может наблюдаться в течение даже нескольких месяцев (!) до появления первого зуба. Стекая по подбородку, слюна попадает на шею и скапливается в шейных складках, что вызывает раздражение кожи. Эту слюну нужно аккуратно удалять теплой водой и при этом промокать, а не тереть кожу. Для обработки кожи вокруг рта используйте смягчающее детское молочко или натуральный крем с кокосовым или миндальным маслом.