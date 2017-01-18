Пицца может вызывать зависимость

Эксперты из Университета Мичигана заявили, что пицца способна вызывать привыкание и даже зависимость, сообщают зарубежные медицинские издания.По их данным, полуфабрикаты, содержащие большое количество жиров и рафинированных углеводов с высокой скоростью абсорбции, могут вызывать у организма привыкание.При этом, по словам экспертов, именно статус полуфабриката являлся сильным прогнозирующим фактором возможной зависимости от еды. То есть, огурцы и мясо, например, не вызовут нездоровой тяги, в отличие от чипсов и пиццы, пояснили специалисты.Также выяснилось, что самая большая вероятность попасть в зависимость от пиццы, наблюдается благодаря тому, что в ней содержится большое количество сыра. В составе сыра есть казеин, высвобождающий опиаты, известные как казоморфины, при переваривании сыра.