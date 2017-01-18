Пицца может вызывать зависимость
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По их данным, полуфабрикаты, содержащие большое количество жиров и рафинированных углеводов с высокой скоростью абсорбции, могут вызывать у организма привыкание.
При этом, по словам экспертов, именно статус полуфабриката являлся сильным прогнозирующим фактором возможной зависимости от еды. То есть, огурцы и мясо, например, не вызовут нездоровой тяги, в отличие от чипсов и пиццы, пояснили специалисты.
Также выяснилось, что самая большая вероятность попасть в зависимость от пиццы, наблюдается благодаря тому, что в ней содержится большое количество сыра. В составе сыра есть казеин, высвобождающий опиаты, известные как казоморфины, при переваривании сыра.
24СМИ
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